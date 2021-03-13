«Уфа» — «Рубин». Прогноз на матч: Слуцкий и Кварацхелия останутся в гонке за еврокубками

14 марта состоится матч 22-го тура чемпионата России «Уфа» — «Рубин». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура РПЛ «Уфа» — «Рубин» 14 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Уфа» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.65, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата России «Уфа» — «Рубин» (14.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 22-й тур.

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Программа завершится в воскресенье, 14 марта, тремя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 14:00 мск в Башкортостане. «Уфа» на стадионе «Нефтяник» сразится с «Рубином». Соперники находятся в разных частях турнирной таблицы. И их задачи, разумеется, сильно отличаются.



Казанцы продолжают погоню за зоной еврокубков. Из Кубка России вылетели ещё осенью, потому вариант остался всего один — РПЛ. Плотность в турнирной таблице сумасшедшая: претендентов много, стабильностью они не отличаются, осечки допускают исправно. Шансы сохраняются.



Подопечные Леонида Слуцкого блистательно возобновили сезон. Календарь подкинул выезды на «Открытие Арену» и «Газпром Арену». И ничего — добыли шесть очков из шести возможных. Сперва обыграли со счётом 2:0 «Спартак», затем досталось действующему чемпиону «Зениту» (2:1).

«Вердер» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер пощадят бременцев в Бундеслиге В пяти последних официальных матчах Роберт Левандовски забил восемь голов.

Справедливости ради, без доли везения не обошлось. Красно-белые упустили лучший момент первого тайма, а при счёте 0:1 вполне могли отыграться. У сине-бело-голубых один Сердар Азмун дважды угодил в штангу. А Артём Дзюба на 99-й минуте не реализовал пенальти. Всё это действительно так, но заслуг команды не умаляет.



Между прочим, две победы кряду позволили подняться на восьмое место в Российской Премьер-Лиге. Вроде бы ничего особенного, да только отставание от идущего пятым «Динамо» составляет всего два очка. До «Сочи» — три, до «Спартака» — четыре, до ЦСКА — шесть. Вся борьба впереди.



А вот «Уфа» решает куда более приземлённые задачи. «Тамбов», похоже, окончательно отвалился от борьбы за выживание и покинет элитный дивизион. А вот у остальных вариантов больше. На данный момент расклад следующий: уфимцы и «Арсенал» набрали по 14 баллов, у «Ротора» 18. Остальные далеко — идущий 12-м «Урал» имеет в активе 23 очка.

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Подопечные Рашида Рахимова добрались до четвертьфинала Кубка России, а в РПЛ добыли одно очко в двух турах. По делу проиграли «Химкам» со счётом 1:2, а неделю назад выстояли в Екатеринбурге (0:0). «Урал» имел подавляющее преимущество, поскольку играл в большинстве с 14-й минуты. Но не забил.



Собственно, разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. У хозяев состав откровенно бледный. «Рубин» даже на фоне нескольких кадровых потерь имеет заметное преимущество. Да и история противостояния полностью на стороне казанцев — всего одно поражение в 13 поединках.



Сомнения вызывает только погода — в Уфе обещают крепкий минус, даже днём должно быть около восьми-десяти градусов мороза. Понятно, что созидать на таком поле будет тяжеловато. И всё же креативная группа гостей свой гол-два наверняка сообразит. П2 с нулевой форой за 1.60 выглядит надёжно, ставки посмелее — П2 за 2.27 и ИТБ 1 гола «Рубина» за 1.74.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура РПЛ «Уфа» — «Рубин» 14 марта 2021 года

«Рубин» последовательно обыграл на выезде «Спартак» и «Зенит», включившись в борьбу за еврокубки. «Уфа» заметно уступает по уровню исполнителей, а в 13 очных встречах обыграла казанцев лишь однажды. Солидный минус вряд ли позволит показать гостям лучшим футбол, но гол-два они наверняка найдут.



Ставка: ИТБ 1 гола «Рубина» за 1.74.