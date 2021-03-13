«Милан» — «Наполи». Прогноз: нет Ибрагимовича — нет голов. Гаттузо сдержит бывший клуб

14 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита: поставить на победу миланского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.63. Успех гостей оценён экспертами в 2.82. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Наполи» 14 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» (14.03.2021)

Центральным матчем 27-го тура чемпионата Италии станет встреча «Милана» и «Наполи» — двух команд, борющихся за самые высокие места в турнирной таблице Серии А. Справедливости ради, оба коллектива переживают сейчас не лучших времена, зато каждому из них победа нужна как воздух.

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Миланский клуб по-прежнему держится на второй строчке турнирной таблицы. О претензиях на чемпионство россонери говорят всё меньше, поскольку отставание от лидирующего «Интера» составляет уже шесть очков. А вот на третье и даже четвёртое место команда Стефано Пиоли опуститься может легко — в четырёх очках от них располагаются «Ювентус» и «Аталанта».



Что касается «Наполи», то даже подопечные Дженнаро Гаттузо теоретически ещё могут побороться с «Миланом» за попадание в топ-4, которое гарантирует участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Отставание от «Аталанты» составляет пять очков, от «Милана» — девять пунктов.



Обе команды в последнее время выступают примерно одинаково. У «Милана» в предыдущих пяти матчах Серии А две победы, у «Наполи» на одну больше. Если подопечные Пиоли способны оступиться в матчах с соперником уровня «Удинезе» (1:1), то неаполитанцы не в состоянии одолеть «Сассуоло» (3:3). Не идеальная форма команд может сказаться и на зрелищности игры.

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По-прежнему продолжает мучиться «Милан» из-за ситуации с травмами. Так, в предстоящем матче не сыграют Златан Ибрагимович, Анте Ребич, Марио Манджукич, Исмаэль Беннасер и Алессио Романьоли. Далеко не факт, что в основном составе выйдет Хакан Чалханоглу — ещё один ключевой исполнитель группы атаки.



У неаполитанского клуба значительно меньше проблем со составом — не сыграют лишь Андреа Петанья и Файзи Гулям. Не самые существенные потери в виду того, что Петанья уже более месяца находится вне игры, а Гулям не так часто проходит в состав даже будучи в полном здравии.



Матч первого круга Серии А между «Миланом» и «Наполи» закончился выездной победой миланцев — 3:1. Безусловно, неаполитанцы преисполнены желанием взять реванш, однако далеко не факт, что им это удастся. «Милан», имея такие большие проблемы в атаке, может попросту закрыться на своей половине поля и уповать на контратаки в исполнении Рафаэля Леао — более чем реальная возможность забить гол.

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Впечатлила игра миланцев и в матче 1/8 финала Лиги Европы, где они на «Олд Траффорд» сумели вырвать ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). С таким результатом вполне можно претендовать и на неожиданный выход в четвертьфинал, хоть перед стартом противостояния именно британский гранд считался явным фаворитом этой пары.

На наш взгляд, игра получится довольно сдержанной, а опасные моменты станут возникать редко. На классический тотал меньше 2.5 гола дают больше двойки. Пожалуй, достойный вариант.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Милан» — «Наполи» 14 марта 2021 года

Вряд ли мы увидим сверхатакующий футбол в предстоящем матче. У «Милана» банально нет опций для того, чтобы позволить раскрыться и регулярно ходить в атаку. Слишком уж много кадровых потерь. У «Наполи» же хоть и будут развязаны руки, не исключено, что защита соперника станет для них чем-то непроходимым — проблемы в атаке у команды Гаттузо в этом сезоне периодически возникают.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.