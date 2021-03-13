«Монако» — «Лилль». Прогноз: Александр Головин и Ковач нарушат планы лидера Лиги 1

14 марта 2021 года состоится матч 29-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех «Лилля» оценён экспертами в 3.26. А ставки на ничью принимаются за 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч 29-го тура Лиги 1 «Монако» — «Лилль» 14 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» (14.03.21)

Дни сменяются один за другим, уже подходит к концу вторая неделя весны. Плей-офф еврокубков в разгаре, а европейские чемпионаты приблизились к завершающей трети сезона. Французская Лига 1 под шумок провожает 29-й тур, программа завершится 14 марта сразу семью поединками.

«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч: Моуринью и Артета украсят АПЛ огненным дерби За четыре последних тура в АПЛ заклятые соперники на двоих забили 18 голов.

Есть несколько интересных пар, но основное внимание отечественных болельщиков, разумеется, приковано к «Монако». Команда, где блистает игрок сборной России Александр Головин, на стадионе «Луи II» примет текущего лидера первенства – «Лилль». Стартует встреча в 19:05 мск.



Совсем недавно чемпионат Франции брал небольшую паузу, чтобы некоторые участники провели матчи 1/16 финала Кубка Франции. Монегаскам в оппоненты досталась нестабильная «Ницца» (2:0). На выезде получилось победить без особых проблем, хозяева нанесли всего четыре удара по воротам.



«Догам» повезло гораздо больше, они проверяли на прочность «Газелек Аяччо» – скромного представителя второго Национального дивизиона. Фактически любителей. Главный тренер Кристоф Галтье дал отдохнуть многим лидерам, но даже это не помешало одержать уверенную победу со счётом 3:1.

«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз: Дэвид Мойес подложит свинью бывшему клубу даже без Лингарда В четырёх из пяти последних очных встреч в АПЛ голы забивались в обе стороны.

В родной Лиге 1 у «Лилля» и «Монако» тоже всё идёт отлично. Первый не проигрывает десять поединков кряду, добыв за это время восемь побед. А второй только в прошлом туре прервал свою беспроигрышную серию из 12 матчей. Побед на отрезке удалось одержать тоже немало, целых десять штук.



В турнирной таблице первенства дистанция между соперниками не такая большая, всего лишь семь пунктов. Команда Кристофа Галтье лидирует, набрав 62 очка, а у команды Нико Ковача 55 очков и четвёртое место. Плотность наверху действительно высокая, а потому вся борьба ещё впереди.



В таком поединке довольно тяжело найти фаворита, ведь оба клуба показывают отличную форму и выглядят на равных. «Монако» в последних играх перешёл на схему в три центральных защитника, что заметно улучшило показатели обороны. Однако «Лилль» вовсе обладает одной из лучших защитных линий в первенстве.

«Тамбов» — «Краснодар». Прогноз: неужели Мусаев не справится даже с нищим аутсайдером РПЛ? «Быки» провалили возобновление сезона и сползли на девятое место в таблице Премьер-Лиги.

При этом монегаски в нынешнем сезоне здорово играют на своём поле, а у «догов» практически безупречная статистика на выезде. Так что при желании можно подумать над ничейным исходом, букмекеры предлагают на него увесистый коэффициент 3.26. На наш взгляд, наиграть на очки способны и те, и другие.



Альтернативный вариант – обе забьют за 1.88. Всё-таки с результативностью у обеих сторон нет абсолютно никаких проблем. «Монако» за 14 домашних игр в Лиге 1 забили 32 гола, а у «Лилля» в 13 выездах 25 мячей. Ждём насыщенного и равного поединка от команд.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Лилль» 14 марта 2021 года

И «Монако», и «Лилль» сейчас находятся в хорошей форме, в последнее время нет больших проблем ни с атакой, ни с обороной. На такой фоне мы бы ждали довольно равный матч с одинаковыми шансами на очки. И хотя бы по разу соперники отличиться должны.



Ставка: ничья за 3.26.