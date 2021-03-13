«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Николич и Федотов перестрахуются в борьбе за еврокубки

14 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён экспертами в 3.95. А ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» 14 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи» (14.03.2021)

Очередной тур Российской Премьер-Лиги встречает нас очередным большим матчем. В Москве местный «Локомотив» сыграет с ФК «Сочи» — командой, которая неожиданно даже для самой себя располагается аж на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

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«Локомотив» сливать сезон тоже не планирует. Подопечные Марко Николича идут шестыми, а отставание от еврокубковой четвёртой строчки составляет три очка. Интересно, что именно «Сочи» и располагался на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ перед началом тура. Битва прямых конкурентов — это всегда интересно.



Нельзя не отметить преображение «Локомотива», которое случилось после зимней паузы. Николич пробует новые схемы и каждая из них работает — во всех трёх матчах команда одержала убедительные победы, не пропустив при этом ни одного гола. Надёжности обороны осенью москвичам не хватало.



У «Сочи» дела тоже обстоят прекрасно. Подопечные Владимира Федотова пробились в четвертьфинал Кубка России и набрали четыре очка в двух турах Российской Премьер-Лиги. Сперва разгромили тульский «Арсенал» со счётом 4:0, затем обошлись без голов в поединке с «Ростовом».

«Милан» — «Наполи». Прогноз: нет Ибрагимовича — нет голов. Гаттузо сдержит бывший клуб «Милан» одержал всего две победы в последних десяти очных встречах с «Наполи».

Обе команды испытывают немалые проблемы с готовностью футболистов — у «Локомотива» не смогут сыграть Миранчук, Зе Луиш, Игнатов и Лысов, тогда как «Сочи» не помогут не только Варданян, Попов и Бурмистров, но и Нобоа с Заболотным. Да, проблемы существенные, однако они есть у обоих клубов, что несколько подравнивает ситуацию накануне их очной встречи.



Не сильно принято смотреть на результаты «Сочи» в прошлом сезоне, ведь тогда это была совсем другая команда. Тем не менее, даже тот состав южан сумел отобрать очки у «Локомотива» (0:1 и 0:0). В этом же сезоне к «Сочи» и вовсе пришла победа — заслуженные 2:1 на домашнем стадионе с голами Заболотного и Бурмистрова.



Ни «Локомотив», ни «Сочи» не являются забивными коллективами в принципе. На счету южан 32 забитых мяча в 21 матче РПЛ, у «железнодорожников» и вовсе 26 голов в таком же количестве игр. Большая часть матчей обеих команд в нынешнем сезоне выдались низовыми: один-два мяча — потолок.

«МЮ» — «Вест Хэм». Прогноз: Дэвид Мойес подложит свинью бывшему клубу даже без Лингарда В четырёх из пяти последних очных встреч в АПЛ голы забивались в обе стороны.

Если говорить о шансах на победу, то их, вероятно, больше у набравшего ход «Локомотива» — последний гол в официальных матчах команда пропустила три месяца назад. «Железнодорожники» уверены в себе, здорово обороняются и достаточно уверенно действуют в атаке. Впрочем, делать ставку на исход в предстоящем матче достаточно рискованно. Будем отталкиваться от скромной результативности.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 14 марта 2021 года

С учётом большого количества кадровых проблем у обеих команд, зрители вряд ли смогут насладиться остроатакующим футболом на протяжении всего 90 минут. В пользу малого количества забитых мячей говорит и история личных встреч — в трёх матчах «Локомотив» и «Сочи» забили на двоих всего четыре гола.



Прогноз: тотал меньше 2 гола за 2.13.