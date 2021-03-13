«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Николич и Федотов перестрахуются в борьбе за еврокубки

14 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех гостей оценён экспертами в 3.95. А ставки на ничью принимаются за 3.35.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Сочи» 14 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.
Анализ и прогноз матча Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Сочи» (14.03.2021)
Очередной тур Российской Премьер-Лиги встречает нас очередным большим матчем. В Москве местный «Локомотив» сыграет с ФК «Сочи» — командой, которая неожиданно даже для самой себя располагается аж на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
«Локомотив» сливать сезон тоже не планирует. Подопечные Марко Николича идут шестыми, а отставание от еврокубковой четвёртой строчки составляет три очка. Интересно, что именно «Сочи» и располагался на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ перед началом тура. Битва прямых конкурентов — это всегда интересно.
Нельзя не отметить преображение «Локомотива», которое случилось после зимней паузы. Николич пробует новые схемы и каждая из них работает — во всех трёх матчах команда одержала убедительные победы, не пропустив при этом ни одного гола. Надёжности обороны осенью москвичам не хватало.
У «Сочи» дела тоже обстоят прекрасно. Подопечные Владимира Федотова пробились в четвертьфинал Кубка России и набрали четыре очка в двух турах Российской Премьер-Лиги. Сперва разгромили тульский «Арсенал» со счётом 4:0, затем обошлись без голов в поединке с «Ростовом».
Обе команды испытывают немалые проблемы с готовностью футболистов — у «Локомотива» не смогут сыграть Миранчук, Зе Луиш, Игнатов и Лысов, тогда как «Сочи» не помогут не только Варданян, Попов и Бурмистров, но и Нобоа с Заболотным. Да, проблемы существенные, однако они есть у обоих клубов, что несколько подравнивает ситуацию накануне их очной встречи.
Не сильно принято смотреть на результаты «Сочи» в прошлом сезоне, ведь тогда это была совсем другая команда. Тем не менее, даже тот состав южан сумел отобрать очки у «Локомотива» (0:1 и 0:0). В этом же сезоне к «Сочи» и вовсе пришла победа — заслуженные 2:1 на домашнем стадионе с голами Заболотного и Бурмистрова.
Ни «Локомотив», ни «Сочи» не являются забивными коллективами в принципе. На счету южан 32 забитых мяча в 21 матче РПЛ, у «железнодорожников» и вовсе 26 голов в таком же количестве игр. Большая часть матчей обеих команд в нынешнем сезоне выдались низовыми: один-два мяча — потолок.
Если говорить о шансах на победу, то их, вероятно, больше у набравшего ход «Локомотива» — последний гол в официальных матчах команда пропустила три месяца назад. «Железнодорожники» уверены в себе, здорово обороняются и достаточно уверенно действуют в атаке. Впрочем, делать ставку на исход в предстоящем матче достаточно рискованно. Будем отталкиваться от скромной результативности.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи» 14 марта 2021 года
С учётом большого количества кадровых проблем у обеих команд, зрители вряд ли смогут насладиться остроатакующим футболом на протяжении всего 90 минут. В пользу малого количества забитых мячей говорит и история личных встреч — в трёх матчах «Локомотив» и «Сочи» забили на двоих всего четыре гола.
Прогноз: тотал меньше 2 гола за 2.13.
- 13 марта 2021
-
21:11
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:15