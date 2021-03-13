«Кальяри» — «Ювентус». Прогноз: разъярённый Роналду отыграется на аутсайдере после ЛЧ

14 марта состоится матч 27-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу туринского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех хозяев оценён экспертами в 6.70. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 27-го тура Серии А «Кальяри» — «Ювентус» 14 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 27-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» (14.03.2021)

После неожиданно раннего вылета из Лиги чемпионов стало очевидно — команда Андреа Пирло бросит все силы на завоевание десятого подряд чемпионства в Серии А. Первой же жертвой обозлённых туринцев станет «Кальяри» — один из главных аутсайдеров сезона, одержавший всего пять побед в 26 сыгранных матчах.

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Даже невзирая на десятиочковое отставание от «Интера», «Ювентус» вряд ли перестанет вести борьбу за золотые медали — как минимум у туринцев есть игра в запасе. Нельзя «Юве» расслабляться ещё и потому, что в настоящее время они даже не вторые в турнирной таблице — в четырёх очках впереди «Милан», а столько же пунктов, пусть и проведя на две игры больше, имеет «Аталанта».



«Мы постараемся сделать всё возможное и будем работать, чтобы выиграть все матчи. Это была наша цель с начала сезона, и наш менталитет не изменился. Мы всегда нацелены на победу в Серии A», — заявил перед матчем Алекс Сандро и нет никаких оснований не верить в его слова. «Ювентусу» попросту некуда отступать.



У «Кальяри» ситуация обстоит куда хуже. Лишь благодаря победам над «Кротоне» и «Болоньей» удалось подняться на спасительную 17-ю строчку турнирной таблицы и получить надежду на сохранение прописки в элите итальянского футбола. «Кальяри» мало забивает и много пропускает — всё как положено для коллектива со дна турнирной таблицы Серии А.

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Матч между «Ювентусом» и «Кальяри», который состоялся в первом круге текущего сезона Серии А, завершился уверенной победой туринцев — 2:0. На дубль Роналду «островитяне» сумели ответить лишь голом Клавана, да и тот был отменён из-за офсайда. Кажется, и ответный поединок пройдёт по схожему сценарию — доминирование «Ювентуса» и итоговые три очка в их копилке.



Действующему чемпиону Италии в самом деле ничего более не остаётся, кроме как вести борьбу за внутренние трофеи. С учётом обиднейшего вылета от «Порту» из Лиги чемпионов, команда Пирло и вовсе будет готова рвать и метать — соперник в лице «Кальяри» идеально подходит для того, чтобы выместить свой гнев на футбольном поле.



Даже невзирая на ряд удачных матчей, «Кальяри» вряд ли сможет что-то противопоставить столь солидному сопернику. Да и «Ювентус» вновь вышел на победную серию — у «старой синьоры» два успешных матча Серии А, в том числе важнейшая победа над «Лацио» со счётом 3:1. Вплоть до конца февраля «Кальяри» не мог победить в матчах Серии А аж с начала ноября. Кажется, «Юве» вернёт соперника в печальную реальность.

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Не самым лучшим образом обстоит у хозяев предстоящего матча и с травмированными — сразу пять футболистов не смогут помочь команде в игре с «Ювентусом». У туринского гранда не сыграют лишь Паулу Дибала и Мери Демираль. Но если аргентинец не играет уже давно, то турка можно элементарно заменить одним из других центральных защитников. Потери не критичны. Раз так, возьмём победу фаворита с форой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Ювентус» 14 марта 2021 года

Болельщики «Ювентуса» не привыкли к столь провальным сезонам, а значит футболистам команды нужно сделать всё ради исправления неудовлетворительной ситуации в турнирной таблице. Все ресурсы для этого есть, а значить «Кальяри» в ближайшее воскресенье явно не поздоровится.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1) за 1.87.