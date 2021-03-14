«ПСЖ» — «Нант». Прогноз: с «Барселоной» разобрались, пора навести порядок во Франции

14 марта состоится матч 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех «Нанта» оценён букмекерами коэффициентом 17.0.

Коэффициенты букмекеров на матч французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант» 14 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» 14 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.56, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.43. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 7.30.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (14.03.2021)

Футбольный сезон добрался до середины марта. Уже определены первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов, а национальные первенства подбираются к финишной прямой. В чемпионате Франции, например, пришло время 29-го тура. Он завершится в воскресенье, 14 марта, сразу семью матчами.

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Действующий чемпион страны вступит в дело последним. В 23:00 мск «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже начнёт выяснять отношения с «Нантом». Найти интригу в этом противостоянии крайне сложно, поскольку соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы.



Парижане очень долго запрягали: то коронавирус, то травмы, то смена тренера. И всё же постепенно вышли на проектную мощность. Достаточно сказать, что в пяти предыдущих турах Лиги 1 добыли пять побед, хотя не всегда могли рассчитывать на всех лидеров. Проиграли только «Монако» (0:2).



Любопытно, что под руководством Маурисио Почеттино стали гораздо чаще играть на «ноль». Скажем, в 10 предыдущих поединках в национальном первенстве с участием парижан лишь дважды доезжала ставка «обе забьют». А ту неудачу с «Монако» закрыли двумя сухими победами — над «Дижоном» (4:0) и «Бордо» (1:0).

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Впрочем, это не позволило занять привычное место на вершине. «Лилль» идёт очень хорошо, после 28 туров опережая «ПСЖ» на два очка. «Лион» и «Монако» тоже находятся совсем рядом. Остальные безнадёжно отстали, но главное, что в чемпионате Франции впервые за долгие годы появилась реальная интрига.

А вот у «Нанта» ситуация совсем грустная. Назначение Раймона Доменека обернулось абсурдом, хотя вряд ли кто-то всерьёз рассчитывал на что-то принципиально иное. Опытнейший специалист покинул пост спустя полтора месяца после назначения. Оно и понятно — результаты кошмарные.



Финиш сезона всё ближе, а угроза вылета из элитного дивизиона крайне серьёзная. Всего 24 очка в 28 турах и предпоследняя строчка в турнирной таблице Лиги 1! Хуже только совсем уж несчастный «Дижон». До зоны стыков не хватает всего одного балла, до спасительной 17-й позиции — трёх. Вся борьба впереди.

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Надо сказать, в последнее время гости выглядят вполне достойно. Худо-бедно набирают очки и забивают на протяжении четырёх туров. Вот только в Париже зацепиться будет невероятно сложно из-за колоссальной разницы в уровне исполнителей. Точно не будет только Мойзе Кина (коронавирус), а вот Неймар вроде бы готов вернуться в строй.



Статистика очных встреч вгоняет в тоску: 20 побед фаворита из 22 возможных. Если брать только домашние игры, получится совсем страшно. 11 поединков — 11 побед. Как ни крути, шансы гостей минимальны. Мы бы выбирали между П1 всухую за 1.90 и Ф1 (-2) за 2.13. С Лигой чемпионов парижане разобрались, теперь нужно вернуть привычной место в Лиге 1.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» 14 марта 2021 года

Парижане в последнее время редко пропускают. Достаточно сказать, что ли в двух из десяти последних матчей Лиги 1 с их участием доехала ставка «обе забьют». Соперник скромнейший: «Нант» идёт предпоследним, а в 11 предыдущих гостевых встречах с «ПСЖ» не набрал ни одного очка. П1 всухую напрашивается.

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 1.90.