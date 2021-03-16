«Ахмат» — «Арсенал». Прогноз: Парфёнов, Рассказов и Ломовицкий наведут шороху в Грозном

17 марта состоится матч 23-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Арсенал» Тула. Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Арсенала» оценён букмекерами коэффициентом 4.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» 17 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата России «Ахмат» — «Арсенал» Тула не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.24, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Арсенал» (17.03.2021)

Российский футбол набирает обороты. С Кубком России разобрались: стадия 1/8 финала закончена, до четвертьфиналов времени ещё достаточно. Теперь ничто не станет отвлекать от родной Российской Премьер-Лиги, а там дело уже дошло до финальной трети дистанции. Впереди 23-й тур.

ЦСКА — фаворит, у «Салавата Юлаева» меньше всех шансов. Кто выиграет Кубок Гагарина-2021? Первый раунд плей-офф КХЛ получился рекордно коротким. Дальше должно быть интереснее.

Программа откроется в среду, 17 марта, тремя поединками. Два из них стартуют в 20:00 мск. В Грозном «Ахмат» будет выяснять отношения с «Арсеналом». Соперники находятся в нижней половине турнирной таблицы чемпионата России, хотя считать их прямыми конкурентами сложно.



Всё же у гостей положение гораздо тяжелее. Первая часть сезона обернулась натуральным провалом, смена главного тренера осенью стала логичным шагом. После зимней паузы качество футбола вполне неплохое. Дмитрий Парфёнов доказал статус кубкового бойца, сходу выбив в 1/8 финала «Зенит» (2:1).



В РПЛ ситуация тяжелее. Формально у «канониров» два поражения в трёх поединках при разнице голов 2:8 — вроде бы кошмарный результат. Однако важно изучить контекст. Во-первых, уровень оппозиции оказался мощнейшим. «Сочи», «Локомотив» и ЦСКА всерьёз претендуют как минимум на еврокубки.

«Реал» — «Аталанта». Прогноз на матч ЛЧ: может, хоть теперь не придётся говорить о судьях? Итальянцы едва не дотерпели в меньшинстве на своём поле, а теперь наконец-то сыграют в равных составах.

Во-вторых, во всех случаях выглядели достойно. Разгромных поражений точно не заслуживали, на довольно продолжительных отрезках смотрелись не хуже. Однако плыли после первого гола. В результате, от южан получили четыре мяча за 16 минут, а от «железнодорожников» — три за 14.



Удача вернула долги в минувшие выходные. В родных стенах обыграли ЦСКА, причём по делу (2:1). Первый тайм вообще выдался для красно-синих одним из худших во всём сезоне. После перерыва москвичи, разумеется, добавили, но оказалось слишком поздно. По совокупности три очка «Арсенал» заслужил.



Победа позволила покинуть зону вылета. Теперь у «Арсенала» 17 очков и 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» отстаёт на три пункта, «Тамбов» — на четыре. «Ротор» находится совсем рядышком, а вот избежать стыков будет сложно. Девять баллов — существенный разрыв, ведь финиш уже близко.

Карен Хачанов — Алексей Попырин. Прогноз: третью ракетку России ждут приключения в Дубае Хачанов находится не в лучшей форме, а австралиец недавно выиграл первый трофей в карьере.

«Ахмат» тоже прошёл в четвертьфинал Кубка России, а вот в национальном первенстве больше ни на что не претендует. Начинал здорово, однако календарь подкинул суровое испытание. На данный момент грозненцы идут на серии из восьми игр без побед. На указанном отрезке зацепили всего три очка.



Справедливости ради, соперники были мощнейшие. Дважды сразились с «Зенитом», по разу — с «Локомотивом», «Сочи», «Ростовом», «Рубином», «Динамо» и ЦСКА. Сплошь претенденты на еврокубки. «Арсенал», конечно, заметно уступает по общему уровню. Зато будет предельно мотивирован.



Главный шанс для подопечных Андрея Талалаева — Кубок России. Пробраться в еврокубки через национальное первенство не удастся: даже до идущего седьмым «Динамо» не хватает десяти баллов. Больше того — нужно смотреть вниз, ведь «Ротор» и «Арсенал» отстают на восемь-девять очков.



История противостояния абсолютно равная: 12 встреч, четыре мирных исхода и по четыре победы у каждого из клубов. Туляки уже выигрывали в Грозном, причём неоднократно. Да и по качеству футбола в весенней части сезона не уступают. Правда, из-за дисквалификаций придётся обойтись без Валерия Громыко и Александра Довбни, но их сложно назвать ключевыми исполнителями.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз: Карасёв покажет себя, Гвардиола пройдёт дальше За семь последних игр во всех турнирах «Боруссия» М забила только четыре мяча.

В общем, перекос в котировках букмекеров кажется чрезмерным. «Ахмат» сейчас не впечатляет. Мы бы выбирали между Х2 за 1.99 и ИТМ 1.5 гола «Ахмата» за 1.69. Ставка посмелее — лобовая ничья, на которую дают коэффициент 3.55.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура РПЛ «Ахмат» — «Арсенал» 17 марта 2021 года

«Ахмат» не знает побед на протяжении восьми туров РПЛ. Соперники были очень сильны, но качество футбола сейчас не впечатляет. У «Арсенала» нестабильные результаты, зато играет команда симпатично. Кроме того, мотивация у гостей серьёзнее. На наш взгляд, перекос в линии слишком велик. Шансы грозненцев повыше, но считать их явными фаворитами не следует.



Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.99.