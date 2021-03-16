ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 1-й матч: Никитин и Скабелка слишком уважают друг друга

17 марта состоится первый матч второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.01, а успех ярославцев оценён в 3.72.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 17 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.23, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол в первые десять минут идет за 2.00.

Прогноз и анализ 1-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (17.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — спасибо «Барысу», который утащил у «Металлурга» две победы. Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

ЦСКА — фаворит, у «Салавата Юлаева» меньше всех шансов. Кто выиграет Кубок Гагарина-2021? Первый раунд плей-офф КХЛ получился рекордно коротким. Дальше должно быть интереснее.

Второй раунд Кубка Гагарина стартует в среду, 17 марта, двумя поединками. Столичный ЦСКА в последний момент взял Кубок Континента, а потому получил преимущество своего льда на всех стадиях плей-офф. Теперь ему предстоит принять крепкий ярославский «Локомотив», начало первой игры серии запланировано на 19:30 мск.



В четвертьфинале плей-офф Западной конференции московским «армейцам» достался сосед — «Спартак». Правда, несмотря на статус дерби, интригу здесь разглядеть было трудно. Лишь стартовая встреча серии получилась плюс-минус равной, хозяева выиграли в овертайме (1:0 ОТ).



Далее команда Игоря Никитина разгромила красно-белых со счётом 5:1, причём по делу. Смена площадки на домашнюю подопечным Олега Знарка не помогла. Моментов удалось создать много, но слабая реализация дала о себе знать. Сперва «армейцы» выиграли со счётом 3:0, а затем – 3:1.

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«Локомотиву» отчасти повезло. В соперники достался финский «Йокерит», который из-за ситуации с коронавирусом в своей стране был вынужден даже домашние матчи проводить на территории соперника. Ярославцы оказались в плюсе, ведь во время регулярного чемпионата они лучше остальных выступали дома.



Сначала разогрелись, обыграв финнов с минимальным счётом в стартовом поединке. Далее последовала более уверенная победа со счётом 5:0, и стало уже всё понятно. «Джокеры» попытались зацепить в третьем поединке, добрались до овертайма, но не повезло. Четвёртый же поединок снова окончился триумфом «Локо» (4:1).



Теперь же «железнодорожникам» предстоит первый настоящий выезд в нынешнем розыгрыше плей-офф. Во время регулярного чемпионата КХЛ с ними было всё не так гладко, а ЦСКА дома как раз тоже выглядел хорошо. Так что на этот раз подопечных Андрея Скабелки ждёт настоящая проверка на прочность.

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На наш взгляд, в первом поединке предстоящей серии слишком много голов быть не должно. Во-первых, соперникам наверняка потребуется время, чтобы присмотреться друг к другу. Бездумно оголять тылы было бы глупо, учитывая, что оба клуба обладают хорошей атакой, могут наказать. Тренеры явно уважают друг друга.



Второй момент – защита. И ярославцы, и москвичи в четвертьфинале плей-офф Западной конференции показали отличные цифры в обороне. У первых всего три пропущенные шайбы за четыре игры, а у вторых за то же время на одну пропущенную шайбу меньше. Так что классический ТМ 4.5 шайбы за 1.80 выглядит перспективно.



Умножить выигрыш можно комбинированной ставкой «1Х + тотал меньше 4.5 шайбы», за такой вариант букмекеры дают уверенные 2.25. ЦСКА выглядит предпочтительнее. Дело в том, что у столичного клуба за 30 домашних матчей «регулярки» всего шесть поражений в основное время, как минимум до овертайма дотянуть способен. Кроме того, в гостях ярославцы по ходу всего сезона выглядели заметно хуже, чем в родных стенах.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2021 года

Оба клуба в стартовом раунде Кубка Гагарина показали себя с лучшей стороны. ЦСКА ожидаемо не оставил шансов «Спартаку», а «Локомотив» приятно удивил и разобрался с «Йокеритом» за четыре поединка. Соперники показали строгую игру в обороне, так что мы бы не ждали града голов и в первой очной встрече.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.80.