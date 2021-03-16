ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ

17 марта состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех красно-синих оценён экспертами в 3.35. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Зенит» 17 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.75.

Анализ и прогноз матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА Москва — «Зенит» (17.03.2021)

Центральным матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги однозначно станет противостояние московского ЦСКА и питерского «Зенита». Ведь это прямые конкуренты, которые ведут борьбу за самые высокие строчки в турнирной таблице чемпионата.

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Если клуб из Санкт-Петербурга лидирует в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков, то ЦСКА является одним из главных его преследователей — 40 баллов и третья строчка турнирной таблицы. Обе команды претендуют на титул и их личная встреча может оказать существенное влияние на чемпионскую гонку.

Победа хозяев обострит борьбу до предела, в случае успеха сине-бело-голубых подопечные Виктора Гончаренко с большой долей вероятности выпадут из борьбы за титул. Всё же восемь очков отставания за считанное количество туров до финиша — это много. Так что цена поединка колоссальна.

ЦСКА явно не лучшим образом возобновил выступления в чемпионате после зимней паузы — в трёх матчах потерпел два поражения, а ведь конкуренты давали шансы. По итогу вместо того, чтобы вплотную приблизиться к «Зениту», москвичи отдалились от него. У питерцев в трёх матчах победа, ничья и поражение. Теперь даже успех в очной встрече не позволит «армейцам» хотя бы сравняться по очкам с грозным соперником.

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До минувших выходных ЦСКА и вовсе шёл вторым, отставая от «Зенита» лишь на два очка, однако неожиданное поражение от тульского «Арсенала» доставил немало проблем Виктору Гончаренко. Первый тайм вообще выдался провальным. После перерыва что-то стало получаться, но итоговые 1:2 вполне справедливы.



Нельзя не отметить невыразительную игру ЦСКА на домашнем стадионе — по этому показателю команда идёт восьмой в лиге. На «ВЭБ Арене» «армейцы» выиграли всего шесть из 11 матчей, а ещё три свели вничью. У «Зенита» же с выездными играми в целом порядок. Выигрывают в гостях не так часто, зато проигрывают крайне редко — три победы и пять ничьих в 10 случаях.



Предстоящий матч пропустит ключевой и, возможно, лучший игрок ЦСКА последних лет — Марио Фернандес. Это может нанести серьёзный удар как по обороне, так и по атаке. «Зенит», любящий атаковать по флангам, только рад такому развитию событий и попытается выжать из этого максимум. Сами же питерцы будут готовиться к матчу в полном составе.

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Нельзя не отметить и тот факт, что ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата против «Зенита» (6 ничьих и 6 поражений). Не самая воодушевляющая статистика для команды Гончаренко накануне важнейшей встречи. Потому спорить с котировками букмекеров сложно. Хозяева находятся далеко не в лучшем состоянии, шансы действующего чемпиона страны выше.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» 17 марта 2021 года

Совершенно непонятно, за счёт чего ЦСКА планирует обыгрывать гостей из Санкт-Петербурга. «Зенит» заряжен на очередное досрочное чемпионство, а состав команды Сергея Семака имеет такую глубину, что даже самая серьёзная потеря восполняется другим футболистом высокого класса. Сейчас же потери есть только у ЦСКА, а «Зенит» готовится к матчу в полном составе. Шансы сине-бело-голубых куда выше.



Прогноз: победа «Зенита» за 2.31.