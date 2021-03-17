ЦСКА — «Зенит», «Челси» — «Атлетико» и другие матчи. Что смотреть 17 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 17 марта.

На что ставить в футболе 17 марта

Сегодня стартует 23-й тур РПЛ, и в нём матч, который может очень сильно повлиять на расклады в борьбе за чемпионство: ЦСКА принимает «Зенит». Победят «армейцы» — приблизятся к петербуржцам. Если выиграет команда Сергея Семака, то ЦСКА из чемпионской гонки выпадет, ну а ничья совершенно точно на руку «Спартаку».

Также сегодня «Ротор» сыграет с «Ростовом», а «Ахмат» — с «Арсеналом».



Два последних матча 1/8 финала в Лиге чемпионов. В паре «Бавария» — «Лацио» всё ясно, а вот в противостоянии «Челси» и «Атлетико» ещё есть вопросы. У команды Тухеля гостевые 1:0, но Симеоне и его команда полны решимости всё перевернуть.



Кроме того, в Испании «Севилья» сыграет с «Эльче», а в Италии матч «Торино» — «Сассуоло».

ЦСКА — «Зенит». Прогноз на матч: Семак и Дзюба выбьют Гончаренко из чемпионской гонки РПЛ ЦСКА выиграл только один из 13 последних матчей чемпионата России против «Зенита».

На что ставить в хоккее 17 марта

Стартует второй раунд Кубка Гагарина. В Казани «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а в Москве ЦСКА примет «Локомотив». 6 матчей после полуночи в НХЛ.

На что ещё ставить 17 марта

В баскетбольной Лиге чемпионов «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Турк Телекомом». 10 матчей пройдёт в НБА.



В волейболе российское противостояние в финале Кубка ЕКВ. В первом из двух матчей «Динамо» сыграет с «Зенитом» в Москве.



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!