«Милан» — «МЮ», «Спартак» — «Урал» и другие матчи. Что смотреть 18 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 18 марта.
На что ставить в футболе 18 марта
23-й тур РПЛ продолжается. «Спартак» принимает «Урал», москвичам нужно побеждать, чтобы остаться в чемпионской гонке. Важнейшая встреча и в Краснодаре, где местный клуб примет «Динамо». Для южан это последний шанс зацепиться за еврокубки, ну а москвичи уже сейчас ведут борьбу за них. «Уфа» с вернувшимся официально Шамилем Газизовым сыграет с «Локомотивом».
В Лиге Европы ответные матчи 1/8 финала. Главный, конечно, – «Милан» — «МЮ». Итальянцы отыгрались на последних секундах первой встречи и теперь имеют хороший расклад перед ответной игрой. Посмотрим, кто сможет пройти дальше.
На что ставить в хоккее 18 марта
Ещё две серии второго раунда Кубка Гагарина начнутся сегодня. «Авангард» сыграет с «Металлургом», а СКА примет московское «Динамо». Ночь как всегда для любителей НХЛ, тут 10 матчей.
На что ещё ставить 18 марта
В баскетбольной Евролиге «Зенит» принимает «Басконию», важнейшая игра для питерского клуба, от её исхода во многом будут зависеть турнирные перспективы команды. Не менее важный матч и у ЦСКА: «армейцам» после серии неудач нужно побеждать, но делать это нужно в Мадриде против «Реала». Правда, испанцы сейчас сами не в лучших кондициях. В Единой Лиге ВТБ «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой».
В волейбольной Лиге чемпионов первый полуфинальный матч проведет казанский «Зенит». Соперник – польская «Закса».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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