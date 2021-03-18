ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 2-й матч серии КХЛ: красно-синие вернут долг Скабелке

В среду первую шайбу пришлось подождать. Похоже, во втором матче всё будет иначе.

19 марта состоится второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.95, успех «Локомотива» идёт за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 19 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 19 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.26, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.66. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (19.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. Статистика уверяет, что это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — «Барысу» дал бой «Металлургу». Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

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Пришло время полуфиналов конференций. На пятницу, 19 марта, запланированы два поединка. Оба стартуют в 19:30 мск. В Москве ЦСКА вновь сразится с «Локомотивом». Серия началась в полном соответствии с ожиданиями. Две системные команды с отличными тренерами прекрасно показали, что такое плей-офф.

Прежде всего — дисциплина, организованность и минимальное количество ошибок. Неудивительно, что первой шайбы пришлось подождать до середины третьего периода. Андрей Скабелка чутко реагировал на ход игры. Красно-синие заперли гостей в зоне и усилили давление. Тут же последовал тайм-аут, позволивший перевести дух и собраться с мыслями.

Казалось бы — брать паузу на 27-й минуте в плей-офф довольно странно. Она всегда может пригодиться в концовке. Или может быть потрачена на запрос при взятии ворот. Но Скабелка прекрасно знает, как «армейцы» умеют играть по счёту. Дашь им забить первыми — отыграться будет невероятно сложно. Поэтому — оперативное вмешательство в момент, когда оппонент почувствовал запах крови. И ведь своего шанса аутсайдер всё же дождался!

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Опасных моментов возникало совсем немного, что вполне логично. Бросков из слота практически нет, по большей части вратарей тревожили от синей линии и бортов. Выбраться на убойные позиции в такой серии будут позволять крайне редко. А вратари в порядке: Эдди Паскуале один из лучших в КХЛ, Ларс Юханссон классно провёл первый раунд и сделал всё возможное в среду.

Никаких предпосылок к изменению рисунка игры не видно. Оба тренера уважают друг друга и относятся к сопернику с опаской, что хорошо видно на льду. Кроме того, эти команды в принципе не склонны к излишнему романтизму и эмоциям. Методичная работа, вера в систему, выполнение задачи. Результативность скромная, зато это настоящий плей-офф.

Пожалуй, во втором матче шансы хозяев заметно выше, благо что покидать Москву при 0-2 они точно не хотят. Во-первых, это довольно частая картина для команд Игоря Никитина — средненький старт серии, шаг вперёд во втором поединке. Даже со «Спартаком» было примерно так же: начали с овертайма, сутки спустя разнесли красно-белых со счётом 5:1, пусть и интрига там жила довольно долго.

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Во-вторых, разница в глубине скамейки заметная, а интенсивность в этой серии запредельная. Играть через день на таких оборотах без потери в качестве крайне трудно. К тому же у ярославцев выбыл Павел Красковский, накануне получивший повреждение во втором периоде. Потеря существенная.

И третье. «Локомотив» великолепен на своём льду, где способен забодать кого угодно. А вот в гостях «железнодорожники» редко проводили по два-три мощных матча подряд. ЦСКА же великолепно проделывает работу над ошибками. Скорее всего, в пятницу давление фаворита только увеличится. И в какой-то момент подопечные Андрея Скабелки дрогнут.

Мы бы выбирали между П1 за 1.95 и голом ЦСКА в первом периоде за 1.86. Задачу на выезд ярославцы выполнили, оставив противника без преимущества своего льда. Теперь время разъярённых красно-синих исправлять положение.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 19 марта 2021 года

Накануне моменты возникали редко, и первую шайбу пришлось подождать. Но это вообще отличительная черта команды Игоря Никитина: равный первый матч, шаг вперёд во втором. Скамейка у хозяев глубже, а интенсивность в серии запредельная, всё завязано на движении и единоборствах. Кроме того, «Локомотив» лишился Красковского. Скорее всего, в пятницу ярославцам придётся туго.

Ставка: победа ЦСКА за 1.95.