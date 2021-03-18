«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз на 2-й матч: не спешите отправлять уфимцев в отпуск

19 марта состоится второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.80, успех «Салавата» идёт за 4.05.
Коэффициенты букмекеров на 2-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 19 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 19 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ 2-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Салават Юлаев» Уфа (19.03.2021)
Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. Статистика уверяет, что это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — «Барысу» дал бой «Металлургу». Зато аж три серии уместились в четыре встречи.
Пришло время полуфиналов конференций. На пятницу, 19 марта, запланированы два поединка. Оба стартуют в 19:30 мск. В Казани состоится второй раунд «зелёного дерби». «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» снова сразится с «Салаватом Юлаевым». В среду хозяева победили без особых хлопот, 4:1.
И это несколько удивило. Уфимцы показали себя гибким коллективом в стартовом раунде Кубка Гагарина, когда дважды без лишних сомнений отдали шайбу в Челябинске. И делали это уверенно: работали вторым номером, караулили ошибки соперника, убегали и наказывали. А вот в Татарстане ничего не получилось.
Подопечные Дмитрия Квартальнова выдали запредельную реализацию. Григорий Панин получил малый штраф? Спустя 72 секунды Патрис Кормье подправляет шайбу после наброса Альберта Яруллина. Соперник позволил запереть себя в зоне? Давление заканчивается голом — щелчок Яруллина, подставление Глухова.
Быстрый ответ уфимцев ничего не изменил. Юха Метсола начудил за воротами в большинстве, а три минуты спустя Да Коста и Доус убежали в контратаку. Финский голкипер устало покатил на лавку, но три шайбы у нынешнего «Ак Барса» отыграть практически нереально. Хотя шансы имелись — Кормье и Юдин удалялись.
Томи Лямся заменял вратаря на шестого полевого при реализации лишнего ещё на 52-й минуте, но было уже слишком поздно. Так и закончили — 4:1. Результат абсолютно справедлив — с такими ошибками лучший клуб Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата не обыграть. Тем более, на его льду.
В то же время ничего страшного не случилось. Во-первых, в «зелёном дерби» уже давно просматривается тренд, при котором хозяин льда оказывается победителем. Во-вторых, «Салават Юлаев» начал серию с «Трактором» с поражения в родных стенах. И ничего — управился за пять поединков.
Конечно, сравнивать казанцев с челябинцами никак нельзя. Но «СЮ» всегда умел возвращаться после чувствительных неудач и тяжёлых ударов. Нет сомнений в том, что вернётся и на этот раз. Важно только угадать с вратарём. Тарасов добротно выглядел в последние недели, но Метсола редко выдаёт две неудачные игры подряд.
Перекос в линии букмекеров солидный. Логика, конечно, имеется. Между прочим, казанцы добыли третью разгромную победу подряд на своём льду. Что любопытно, все — со счётом 4:1. И всё же списывать гостей никак нельзя. Первое звено накануне провалилось, но точно так же было и в стартовом поединке против «Трактора». Дальше пошло веселее.
На Х2 дают больше двойки — вариант любопытный. Линия даже позволяет взять Ф2 (+1) за отличный коэффициент 1.80, но мы предпочтём ставку «гости откроют счёт» за 2.35. Ход мысли простой: шансы на проход сопоставимы с Х2, а вот коэффициент заметно выше. Важно не давать «Ак Барсу» забивать первым. Накануне не вышло.
Альтернатива — ИТМ 3 шайбы «Ак Барса» за 1.68. Нельзя сказать, что в среду казанцы имели огромное количество моментов и разрывали оборону соперника. Пожалуй, реализация оказалась выше среднего уровня. На дистанции процент должен откатиться к нормальным значениям, а в обороне «СЮ» в нынешнем сезоне определённо добавил.
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на 2-й матч плей-офф КХЛ 19 марта 2021 года
Первую игру хозяева забрали, причём с большим запасом. Ведущее звено уфимцев растворилось, но это нормально. Серию против «Трактора» они начали точно так же, что не помешало затем добыть четыре победы подряд. «СЮ» всегда умел быстро приходить в себя после чувствительных неудач, так что в этой серии всё только начинается.
Ставка: «Салават Юлаев» откроет счёт за 2.35.
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