«Рубин» — «Химки». Прогноз: Слуцкий, Хвича, Мирзов и Глушаков разогреют публику в Казани

Казанцы и химчане – одни из немногих, кто до сих пор не проиграл в РПЛ в 2021 году.

19 марта 2021 года состоится матч 23-го тура чемпионата России «Рубин» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех подмосковного клуба оценён экспертами в 4.75. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Химки» 19 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Рубин» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата России «Рубин» Казань — «Химки» (19.03.2021)

Дни в календаре сменяются один за другим, уже миновала первая половина марта. Родная Российская Премьер-Лига триумфально вернулась после зимней спячки, до конца сезона осталось меньше трети дистанции. Сейчас участники проводят 23-й тур, а затем первенство возьмёт международную паузу.

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Программа 23-го тура чемпионата России завершится в пятницу, 19 марта, сразу двумя поединками. Оба стартуют в одно время – 19:00 мск. В Казани на стадионе «Центральный» местный «Рубин» будет принимать подмосковные «Химки». Соперники здорово вернулись после перерыва, скучно быть не должно.



Казанцы под руководством Леонида Слуцкого явно прогрессируют, а длительная пауза с последующими зимними сборами только поспособствовали этому. В 2021 году они успели провести три игры, которые пришлись на РПЛ, и выбили три победы. Хотя, стоит отметить, среди соперников затесались два лидера первенства.



Сперва «Рубин» вернул должок столичному «Спартаку» за поражение в Казани, выиграв со счётом 2:0 в Москве. Затем отправил домой ни с чем «Зенит» (2:1) благодаря геройствам вратаря Юрия Дюпина и бенефису Макарова в концовке. Ну а в прошлом туре уверенно разобрался с тонущей «Уфой» (3:0), хотя та и пыталась оказать сопротивление.

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Теперь беспроигрышная серия подопечных Слуцкого в РПЛ составляет пять игр, за это время набрано 13 из 15 возможных очков. В турнирной таблице они находятся недалеко от еврокубковой зоны. Дистанция до идущего третьим ЦСКА составляет всего три пункта, а ведь «армейцы» провели на матч больше.



Однако у подмосковных «Химок» тоже есть пара козырей. С приходом на тренерский мостик Игоря Черевченко команда преобразилась, довольно дисциплинированно играет в обороне и интересно выглядит в атаке. Без везения местами, конечно, не обходиться, но отдать должное определённо стоит.



Отдельно стоит отметить беспроигрышную серию красно-чёрных. В девяти последних турах чемпионата России у них семь побед и два ничейных результата, подобным похвастаться не сможет ни один из других представителей первенства. После зимнего перерыва у футболистов сохранился тот же настрой.

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Побороться в Кубке России не получилось из-за удаления, «Крылья Советов» затолкали химчанам четыре безответных мяча. Зато за три игры в РПЛ было набрано семь из девяти возможных очков. В последнем случае со скрипом удалось обыграть «Ростов» (1:0), хотя без серьёзных вопросов к судейству не обошлось.



Впрочем, уже понятно, что подопечные Черевченко сохранят прописку в российской элите и на следующий сезон. До конца первенства осталось сыграть восемь поединков, а отрыв даже от зоны стыков составляет 14 пунктов. Растерять такую солидную фору трудно, причём и предпосылок к резкому регрессу нет никаких.



Как видно, «Рубин» и «Химки» находятся в отличной форме, а потому вполне можно ожидать от них яркой игры в предстоящем очном поединке. Только вот, на наш взгляд, казанцы выглядят несколько предпочтительнее. Во-первых, играть предстоит в Казани, а подмосковный клуб на выезде не так хорош, как дома.

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Во-вторых, по последним матчам к химчанам всё же есть вопросы, несмотря на то что они добились положительных результатов. Так что мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.71. Без очков команда Леонида Слуцкого остаться не должна.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Рубин» — «Химки» 19 марта 2021 года

И «Рубин», и «Химки» подходят к предстоящему поединку в хорошей форме. Беспроигрышная серия последних впечатляет, так что без яркого футбола соперники нас не оставят. Однако, на наш взгляд, без очков казанцы не останутся. Всё же играть предстоит в Казани, да и к химчанам есть вопросы по последним матчам.



Ставка: «Рубин» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.71.