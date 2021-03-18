Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа. Прогноз букмекеров: Цыганский король останется непобеждëнным

Ещё в 2020 году появилась информация, что Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа заключили договор на два боя. Но коронавирус смешал все планы. И вот, кажется, они все-таки договорились – первый из двух намеченных поединков состоится! Пока нет точной информации по дате и месту проведения, но букмекеры уже выкатили коэффициенты.

По оценке аналитиков, фаворит предстоящего боя – Тайсон Фьюри. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.57, это примерно 61% вероятности. Шансы Джошуа оценивают коэффициентом 2.60 (35%). На ничейный исход букмекеры предлагают коэффициент 23.00 (4%).

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Анализ и прогноз боя Фьюри – Джошуа

Итак, контракт подписан, но дата и место проведения боя пока остаются под вопросом. Говорят, бойцам дали несколько недель, чтобы согласовать эти вопросы, иначе поединок перенесут на конец года. Уже называются разные варианты: стадион «Уэмбли», Саудовская Аравия. Контракт предусматривает 2 боя, у проигравшего будет возможность взять реванш.

Наверное, ещё пару лет назад фаворитом у букмекеров в этом поединке шёл бы Джошуа, но сейчас они отдают преимущество Тайсону Фьюри. Цыганский король, которого, кстати, назвали в честь Майка Тайсона, владеет чемпионским титулом по версии WBC. Фьюри – непобеждённый боксёр, на его счету 30 побед в 31 бою и лишь одна ничья. Эта ничья случилась в бою с Деонтеем Уайлдером в 2018 году. Тогда Фьюри дважды побывал в нокдауне. Тайсон сделал правильные выводы и в феврале 2020 года нокаутировал Уайлдера в 7-м раунде и завоевал титул чемпиона мира. Тайсон – один из самых скандальных боксеров современности, скучно с ним не бывает.

Ну а что же Энтони Джошуа? У олимпийского чемпиона Лондона-2012 24 победы в 25 боях. Есть и одно поражение: в 2019 году его нокаутировал Энди Руис. Правда, затем Джошуа взял реванш, а в своём последнем на данный момент бою он победил Кубрата Пулева. Это было в декабре. Сейчас Энтони – чемпион мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Вот уж кто рискует, так рискует. Шанс добавить в коллекцию один пояс, но можно потерять сразу четыре.

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На что здесь ставить? Выбор сложный, оба бойца действительно очень талантливые. И всё же эксперты, как и букмекеры, по большей части склоняются к победе Тайсона Фьюри. Например, Майк Тайсон считает, что Джошуа при всех своих достоинствах очень читаемый боксер.

«Это будет очень интересный поединок. Джошуа – превосходный панчер, но его удары можно проследить. Он словно телеграфирует о своих ударах. В бою с таким крупным парнем, как Фьюри, это станет для Джошуа рецептом катастрофы», — заявил Тайсон.

По мнению Энди Руиса, Джошуа до сих пор не встречался с соперником, который так же быстро, как Фьюри, передвигается в ринге, и это может доставить Энтони проблемы.

Добавим, что для Джошуа могут стать неразрешимой задачей и габариты соперника. Фьюри – высокий боксер (его рост 206 сантиметров), он более крупный и длиннорукий. С такими соперниками Энтони пока еще не встречался. Всё это приведёт к тому, что Джошуа придётся менять стиль – боксировать на дистанции с таким оппонентом себе дороже. Энтони будет рисковать, это может привести к тому, что он быстро устанет. А Фьюри только это и нужно. Но не стоит принижать и Джошуа, он по-настоящему одарённый боксер. Поэтому, если Энтони подойдёт к бою с Фьюри в своей лучшей форме, его шансы на победу значительно вырастут.

Будем ждать новостей о дате и месте боя, а также следить за подготовкой боксëров. Удачных ставок!