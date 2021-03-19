Аслан Карацев — Андрей Рублёв. Прогноз: 2-я ракетка России приблизится к рекорду Федерера

19 марта 2021 года Андрей Рублёв и Аслан Карацев сыграют в полуфинальном матче турнира в Дубае. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом вторую ракетку России. Ставки на победу Рублёва принимаются с коэффициентом 1.28, успех Карацева оценён коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Дубае Аслан Карацев — Андрей Рублёв 19 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.94, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.65.

Анализ матча турнира в Дубае Аслан Карацев — Андрей Рублёв (19.03.2021)

Теннисный сезон стремительно набирает обороты. Турнир категории ATP-500 в Дубае добрался до стадии полуфинала. От российских теннисистов в ОАЭ ждали многого, пока ожидания полностью оправдываются. Карен Хачанов в 1/8 финала проиграл в трёх сетах Жереми Шарди, но третьей ракетке страны постоянно чего-то не хватает в решающие моменты. Считать эту неудачу сюрпризом сложно.

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А вот Аслан Карацев продолжает стремительное восхождение в рейтинге ATP. 27-летний россиянин дебютирует в топ-40, а сейчас имеет возможность забраться ещё выше. Собственно, воспринимать его успехи как сказку становиться всё тяжелее. Взлёт, конечно, необычайно резкий. Но достаточно посмотреть на качество тенниса, чтобы понять: всё абсолютно заслуженно.

Отметим, что в 2021 году Карацев проигрывает только элите. В Австралии его остановил Новак Джокович — лучший теннисист планеты. В Дохе не повезло с жеребьёвкой, уже во втором раунде досталась четвёртая ракетка мира Доминик Тим. И то австрийцу пришлось несладко: тай-брейк, три партии.

Аслан уже обыгрывал представителя топ-10 (Диего Шварцман на Australian Open), так что победный опыт над элитой у него имеется. А самое главное — стабильные успехи с теннисистами второй и третьей волны. Например, в Дубае он разобрался с Егором Герасимовым и Даниэлем Эвансом, которые в удачный день способны на многое.

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А в четвертьфинале прошёл невероятно талантливого Янника Синнера. В первом сете смотрелся тяжеловато и долго входил в колею, но даже при таких раскладах добрался до тай-брейка. А дальше добавил, меньше ошибался и гораздо чаще добивался виннерсов. Итальянец не выдержал — 6:7, 6:3, 6:2.

Естественно, в полуфинале Карацев идёт у букмекеров явным аутсайдером. Всё же Андрей Рублёв — гроза турниров категории ATP-500. Он идёт на сумасшедшей серии из 23 побед, уступая по длине отрезка только Роджеру Федереру. Предыдущее поражение на соревнованиях данной категории потерпел ещё до коронавируса. В феврале 2020 года.

Рублёв движется по сетке уверенно. Обходится без проигранных сетов. Больше того — даже до тай-брейка никому не позволял добираться. Эмилю Руусувуори отдал восемь геймов, Тейлору Фритцу — четыре. С неудобным Мартоном Фучовичем в первой партии завязалась борьба, однако в решающий момент венгр дрогнул.

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Дальше проблем уже не возникло — 7:5, 6:2. Шансы Андрея в самом деле выше, но многое будет зависеть от подачи Аслана. Если процент попадания первым мячом будет хорош, борьба завяжется. Пока же кажется, что Рублёв банально свежее: он дошёл до полуфинала без серьёзных трудностей, а Карацев в двух предыдущих поединках доходил до третьего сета.

В то же время без борьбы Аслан никого в последнее время не отпускает. Потому лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между комбинированной ставкой П2 + тотал больше 19.5 гейма за 1.92 и тоталом больше 9.5 гейма в первом сете за 1.97. Возможно, разница в свежести скажется на втором часу игры, всё же Рублёв играет в очень высоком темпе. Но на дебют Карацева должно хватить.

Ставки на матч турнира в Дубае Аслан Карацев — Андрей Рублёв 19 марта 2021 года

Карацев показывает классный теннис и по праву добрался до полуфинала. Вот только два трёхсетовых матча подряд отняли достаточно сил, а ведь дополнительного дня отдыха не будет. Рублёв играет в очень высоком темпе, который требует от соперников свежести и хорошей готовности. Борьбу Аслан навяжет, но на втором часу игры разница в усталости наверняка проявится.

Ставка: победа Рублёва + тотал больше 19.5 гейма за 1.92.