Нокаут от немца и ничья. Самые невероятные ставки на бой Артур Бетербиев – Адам Дайнес

20 марта в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдёт вечер бокса, главным боем которого станет чемпионский поединок в полутяжёлом весе между россиянином Артуром Бетербиевым и Адамом Дайнесом из Германии. Бетербиев ставит на кон свои чемпионские титулы по версиям WBC и IBF в полутяжëлом весе.

Букмекеры считают, что россиянин легко победит своего соперника. Поставить на победу Артура Бетербиева можно с коэффициентом 1.08. Это примерно 86% вероятности. На успех Дайнеса предлагают коэффициент 9.70 (10%). На ничейный исход принимают ставки с коэффициентом 25.00 (4%).

Аналитики уверены и в том, что бой завершится досрочно. Поставить на то, что поединок продлится более 6.5 раундов, можно с коэффициентом 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что всё завершится до этой отметки.

Казалось бы, всё ясно. Но есть и ряд исходов этого боя, на которые коэффициент просто зашкаливает. Разбираемся, что это за события и стоит ли на них ставить.

Победа Бетербиева в 11-12-м раунде за 17.00

Не самый невероятный вариант, но всё-таки представить, что бой затянется практически до самого конца, сложно. Дайнес – не образец защиты, а Бетербиев, даже если не будет торопиться, не должен доводить бой до концовки. Букмекеры выставляют тотал на уровне 6-7 раунда. Сложно сказать, будет ли немецкий боксер готов настолько хорошо, чтобы продержаться минимум 4 «лишних» раунда.

Другое дело, что и сам Артур может быть не в лучшей форме, всё-таки он хоть уже и давно, но переболел коронавирусом, да и травма ребра тоже может доставлять определённый дискомфорт. Отбрасывать вариант, что всё дойдёт до концовки, не стоит.

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Ничья или техническая ничья за 26.00

В очередной раз обращаемся к этой ставке. Она, конечно, доезжает крайне редко, но раз в год и палка стреляет. Тем, кто выберет этот исход, конечно, нужно рассчитывать на то, что один из боксеров ненамеренно нанесет другому травму в первых раундах. Как бы цинично это ни звучало. Предположить, что нас ждёт равный бой, практически невозможно, слишком разный уровень боксеров. Поэтому в классическую ничью здесь не верится совсем.

Победа Дайнеса раздельным решением судей за 29.00

Ещё один вариант, в который совсем не верится. Чтобы Дайнес продержался все 12 раундов с Бетербиевым на равных, да ещё и победил раздельным решением. Если бы бой был в Германии, то на такой вариант ещё можно было бы как-то положиться. Но бой пройдёт в Москве, поэтому надеяться на такой исход точно не советуем.

Победа Дайнеса нокаутом в конкретном раунде за 100.00

Ну и гвоздь программы. Букмекеры настолько не верят в немецкого боксера, что даже не могут сказать, когда наиболее вероятен нокаут от него. На любой раунд можно поставить с коэффициентом 100.00. Космос!

И на самом деле недооценивать вероятность «лаки панча» нельзя. Бетербиев – очень хороший боксер, но такое может случиться с каждым. Одно попадание, даже случайное, и ты можешь оказаться на полу. Другое дело, что предположить, как-то обосновать логически, в каком именно раунде Дайнес может так попасть, задачка невероятно сложная, если вообще разрешимая. Желающим сделать такую ставку остается полагаться только на свою интуицию. Желаем удачи!