«Сельта» — «Реал». Прогноз на матч: Зидан побережёт лидеров после успеха в Лиге чемпионов

20 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценён экспертами в 4.40. А ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» 20 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча 28-го тура Примеры «Сельта» — «Реал» Мадрид (20.03.2021)

Программа 28-го тура чемпионата Испании начнётся встречей «Сельты» и мадридского «Реала». Соперники к первой международной паузе 2021 года находятся в разных частях турнирной таблицы, однако регулярно устраивают рубку на футбольном поле.

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В 10 последних очных встречах «Сельты» и «Реала» столичный гранд одержал шесть побед, ещё три матча завершились вничью. Очевидно, что команда из Виго является не самым удобным соперником для «сливочных». Таким же неудобным может стать и предстоящий поединок, ведь календарь у действующего чемпиона плотный.



«Реал» во вторник пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, во второй раз разобравшись с «Аталантой». Всё по делу. А в пятницу узнал следующего соперника — «Ливерпуль». Оппонент грозный, но имеющий внушительное количество проблем. Так что будет весело.



Возможно, мысли об апрельских битвах в ЛЧ отвлекут игроков от Ла Лиги, но только тех, которые не смотрели в турнирную таблицу. Там у «Реала» всё не очень хорошо — третье место и отставание от лидирующего «Атлетико» в шесть очков. До идущей второй «Барселоны» два пункта, а значит терять очки нельзя ни при каких условиях.

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«Сельта» любит поиграть в атакующий футбол — команда много забивает (34 гола в 27 матчах Примеры) и немало пропускает (40 голов). Вроде бы вё говорит о том, что нас ждёт яркая встреча, но не стоит торопиться с выводами. В последних пяти матчах «Сельта» всего дважды пробивала тотал больше 2.5 гола. У «Реала» за аналогичный отрезок в чемпионате Испании всего один такой случай — все остальные игры завершались или минимальными победами, или ничейными результатами.



Даже игра первого круга между «Сельтой» и «Реалом» завершилась скромной победой мадридцев со счётом 2:0. Стоит отметить, что встреча было это не так уж давно. Если точнее — в январе, а значит не так много изменилось в стане коллективов с того времени.



Перед ответным матчем с «Аталантой» казалось, что «Реал» перестал страдать от большого количества травм и сможет провести полноценную концовку сезона. Впрочем, почти сразу же стало известно об очередной травме Эдена Азара. По-прежнему продолжают лечиться Альваро Одриосола, Мариано Диас и Дани Карвахаль. Потери не смертельные, но ощутимые.

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У «Сельты» проблем чуть меньше — не сыграют Эмре Мор, Рубен Бланко и многоопытный Серхио Альварес, пропускающий практически весь сезон. Турецкий хавбек тоже не является игроком стартового состава, и лишь Бланко большую часть сезона занимал место в воротах «Сельты».



Наверняка Зинедин Зидан несколько побережёт лидеров после непростого поединка с «Аталантой» и проведёт ротацию, так что особо яркой игры в атаке от гостей мы бы не ждали. Проверим классический низ.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» 20 марта 2021 года

Наверняка Зинедин Зидан несколько побережёт состав после непростого поединка с «Аталантой» и выпустит на предстоящую игру ряд игроков замены. Это лишь понизит шансы на забитые мячи со стороны «сливочных». «Сельта» в целом в последнее время забивает немного, поэтому вряд ли сможет отметиться в воротах Тибо Куртуа. Нас ждёт достаточно закрытый матч, в котором как минимум одна команда будет всячески экономить силы.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.15.