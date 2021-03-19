«Бавария» — «Штутгарт». Прогноз: Левандовски и Мюллер никого не пустят к трону Бундеслиги

«Штутгарт» не проигрывает в Бундеслиге уже пять туров, но мюнхенцы умеют заканчивать такие серии.

20 марта состоится матч 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Штутгарт». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех гостей оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 7.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Штутгарт» 20 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.24, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча 26-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт» (20.03.2021)

26-й тур чемпионата Германии не может порадовать болельщиков громкими вывесками, потому встречу «Баварии» и «Штутгарта» можно по праву центральным матчем выходных. На «Альянц Арене» встретятся первая и восьмая команды Бундеслиги.

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Мюнхенцы явно пребывают в приподнятом настроении — команда снова побеждает практически всегда и везде, закрепилась в статусе лидера национального чемпионата и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Лишь вылет из Кубка Германии мог бы подпортить настроение игрокам, но о нём в Мюнхене уже давно забыли.



На неделе подопечные Ханса-Дитера Флика проводили ответный поединок Лиги чемпионов с «Лацио», но после 4:1 на выезде это было скорее формальностью. Летать никуда не пришлось, очередную победу добыли в режиме экономии энергии, лишние силы не тратили. Пора переключаться на внутреннюю арену.



Соперник достойный. Подопечные Пеллегрино Матараццо неожиданно высоко располагаются в турнирной таблице соревнований — «швабы» идут восьмыми, отставая от зоны еврокубков всего на четыре очка и это более чем приемлемый результат. Более того, последние результаты «Штутгарта» говорят о том, что шансы подняться выше вполне осязаемы. В пяти предыдущих матчах добыто три победы и две ничьи.

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Битва в первом круге Бундеслиги завершилась уверенной выездной победой «Баварии» со счётом 3:1. По схожему сценарию проходили и другие очные встречи, состоявшиеся в последние годы. 19 побед «Баварии» в 20 матчах и лишь однажды «швабы" смогли огорчить соперника — 1:0 в конце 2017 года.



Сложно спрогнозировать стартовый состав «Баварии» на предстоящую игру, учитывая внушительную глубину скамейки. С уверенностью можно сказать, что на поле не выйдут Корентен Толиссо, Дуглас Коста и Кингсли Коман. Не самые важные игроки, да и в лазарете они частые гости. У «Штутгарта» на первый взгляд всё тоже в полном порядке — не выйдет на поле лишь Орель Мангала.



Нельзя не отметить и раннюю замену лидеров атаки «Баварии» в недавнем матче Лиги чемпионов с «Лацио». Ханс-Дитер Флик в середине второго тайма снял с игры Роберта Левандовского, Леона Горецку и Томаса Мюллера — вероятно вся эта троица выйдет в стартовом составе со «Штутгартом» и именно эти футболисты и должны будут делать результат.

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Тем более, что атака мюнхенцев по-прежнему впечатляет — в пяти последних матчах во всех турнирах они отправили в ворота соперников 17 мячей, пропустив всего шесть. «Штутгарт» выдаёт беспроигрышную серию, однако рано или поздно она должна закончиться. И встреча с красной машиной в лице «Баварии» видится идеальным моментом для этого. Возьмём победу действующего чемпиона с форой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Штутгарт» 20 марта 2021 года

Отдохнувшие игроки «Баварии» готовы завоевать очередные три очка и, кажется, «Штутгарт» вряд ли сможет им помешать. Более того, желание Роберта Левандовского побить рекорд Герда Мюллера может доставить серьёзные проблемы для соперников «Баварии» — мюнхенский клуб не будет останавливаться на двух и даже трёх забитых мячах. Потому берём победу фаворита с форой.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.69.