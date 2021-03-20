«Верона» — «Аталанта». Прогноз: дождётся ли Алексей Миранчук шанса от Гасперини?

21 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Серии А «Верона» — «Аталанта» 21 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» (20.03.2021)

Сезон в европейском футболе потихоньку приближается к развязке. В Лиге чемпионов и Лиге Европы определились четвертьфиналисты, в национальных первенствах цена ошибки всё выше. В чемпионате Италии добрались до 28-го тура, который завершится в воскресенье, 21 марта, шестью матчами.

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Наиболее ранний стартует в 14:30 мск. «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» сразится с «Аталантой». Соперники выступают в полном соответствии с ожиданиями. Хозяева уверенно располагаются в середине турнирной таблицы, гости бьются за попадание в Лигу чемпионов.



Подопечные Ивана Юрича знают себе цену. Они стабильно отбирают очки у фаворитов и избегают затяжных неудачных отрезков. Это позволяет находиться в верхней части таблицы. 38 очков в 27 поединках, чистое девятое место в Серии А. Ближайший преследователь отстаёт на пять пунктов.



Говорить о попадании в еврокубки не приходится, поскольку конкуренты обладают куда более мощными составами. До замыкающей топ-6 «Ромы» не хватает аж 12 очков, а потому перспективы «мастифов» на оставшуюся часть сезона предельно понятны: спокойный финиш в районе восьмой-десятой позиции.

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«Аталанта» — иной случай. Тут всё самое интересное только начинается. «Интер» уже далеко, навязать борьбу за скудетто не удастся из-за огромного количества осечек в первой части первенства. А вот битва за зону Лиги чемпионов обещает стать украшением сезона. Соискателей достаточно, все они не отличаются стабильностью.



«Милан» не потянул заданный темп и вот-вот отдаст вторую строчку «Ювентусу», «Наполи» и «Рома» не теряют надежд подняться выше. А ведь есть ещё «Лацио», которому до топ-4 не хватает шести баллов при игре в запасе. «Богиня» в последнее время выступает на внутренней арене здорово. Потому и находится сейчас в зоне ЛЧ.



Достаточно сказать, что в шести предыдущих турах добыто пять побед. Проиграли только «Интеру» (0:1), да и там смотрелись ничуть не хуже. Моментов у нерадзурри фактически не возникало, единственный гол пришёл после стандартного положения и череды рикошетов. Бывает, что тут скажешь.

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Из Лиги чемпионов вылетели по делу, про Кубок Италии давно забыли. Самое время сосредоточиться на национальном первенстве. Алексей Миранчук продолжает чахнуть на скамейке, изредка получая минуты в концовке. Похоже, в этот раз россиянин в лучшем случае тоже появится ближе к финальному свистку.



Кадровых потерь у гостей достаточно, но все они касаются линии обороны. А Йосип Иличич с «Реалом» тоже появился лишь на замену, сохранив большое количество сил. На наш взгляд, нет смысла мудрить. П2 идёт за крепкий коэффициент 1.74. Разность мотиваций заметная: хозяева доигрывают сезон, гости бьются за зону Лиги чемпионов.



Кроме того, у «Вероны» в последнее время проблемы с обороной. Два поражения подряд, а за 12 туров на «ноль» сыграли лишь однажды. Со скромным «Беневенто». Похоже, свои два мяча «богиня» найдёт, для победы этого должно хватить. Альтернативные ставки — ИТБ 1.5 гола «Аталанты» за 1.68 и П2 + тотал больше 1.5 мяча за 2.01.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» 21 марта 2021 года

«Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов, но в Серии А дела складываются хорошо. Пять побед в шести предыдущих турах, чистое четвёртое место в таблице. «Верона» фактически доигрывает сезон: до зоны вылета очень далеко, за Лигу Европы не зацепиться. Разность мотиваций поможет гостям забрать три очка.



Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 1.5 мяча за 2.01.