«Верона» — «Аталанта». Прогноз: дождётся ли Алексей Миранчук шанса от Гасперини?

21 марта состоится матч 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 5.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.
Коэффициенты букмекеров на матч 28-го тура Серии А «Верона» — «Аталанта» 21 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.
Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» (20.03.2021)
Сезон в европейском футболе потихоньку приближается к развязке. В Лиге чемпионов и Лиге Европы определились четвертьфиналисты, в национальных первенствах цена ошибки всё выше. В чемпионате Италии добрались до 28-го тура, который завершится в воскресенье, 21 марта, шестью матчами.
Наиболее ранний стартует в 14:30 мск. «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» сразится с «Аталантой». Соперники выступают в полном соответствии с ожиданиями. Хозяева уверенно располагаются в середине турнирной таблицы, гости бьются за попадание в Лигу чемпионов.
Подопечные Ивана Юрича знают себе цену. Они стабильно отбирают очки у фаворитов и избегают затяжных неудачных отрезков. Это позволяет находиться в верхней части таблицы. 38 очков в 27 поединках, чистое девятое место в Серии А. Ближайший преследователь отстаёт на пять пунктов.
Говорить о попадании в еврокубки не приходится, поскольку конкуренты обладают куда более мощными составами. До замыкающей топ-6 «Ромы» не хватает аж 12 очков, а потому перспективы «мастифов» на оставшуюся часть сезона предельно понятны: спокойный финиш в районе восьмой-десятой позиции.
«Аталанта» — иной случай. Тут всё самое интересное только начинается. «Интер» уже далеко, навязать борьбу за скудетто не удастся из-за огромного количества осечек в первой части первенства. А вот битва за зону Лиги чемпионов обещает стать украшением сезона. Соискателей достаточно, все они не отличаются стабильностью.
«Милан» не потянул заданный темп и вот-вот отдаст вторую строчку «Ювентусу», «Наполи» и «Рома» не теряют надежд подняться выше. А ведь есть ещё «Лацио», которому до топ-4 не хватает шести баллов при игре в запасе. «Богиня» в последнее время выступает на внутренней арене здорово. Потому и находится сейчас в зоне ЛЧ.
Достаточно сказать, что в шести предыдущих турах добыто пять побед. Проиграли только «Интеру» (0:1), да и там смотрелись ничуть не хуже. Моментов у нерадзурри фактически не возникало, единственный гол пришёл после стандартного положения и череды рикошетов. Бывает, что тут скажешь.
Из Лиги чемпионов вылетели по делу, про Кубок Италии давно забыли. Самое время сосредоточиться на национальном первенстве. Алексей Миранчук продолжает чахнуть на скамейке, изредка получая минуты в концовке. Похоже, в этот раз россиянин в лучшем случае тоже появится ближе к финальному свистку.
Кадровых потерь у гостей достаточно, но все они касаются линии обороны. А Йосип Иличич с «Реалом» тоже появился лишь на замену, сохранив большое количество сил. На наш взгляд, нет смысла мудрить. П2 идёт за крепкий коэффициент 1.74. Разность мотиваций заметная: хозяева доигрывают сезон, гости бьются за зону Лиги чемпионов.
Кроме того, у «Вероны» в последнее время проблемы с обороной. Два поражения подряд, а за 12 туров на «ноль» сыграли лишь однажды. Со скромным «Беневенто». Похоже, свои два мяча «богиня» найдёт, для победы этого должно хватить. Альтернативные ставки — ИТБ 1.5 гола «Аталанты» за 1.68 и П2 + тотал больше 1.5 мяча за 2.01.
Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Аталанта» 21 марта 2021 года
«Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов, но в Серии А дела складываются хорошо. Пять побед в шести предыдущих турах, чистое четвёртое место в таблице. «Верона» фактически доигрывает сезон: до зоны вылета очень далеко, за Лигу Европы не зацепиться. Разность мотиваций поможет гостям забрать три очка.
Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 1.5 мяча за 2.01.
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