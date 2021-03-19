Аслан Карацев — Ллойд-Джордж Харрис. Прогноз: россиянин продолжит писать историю в Дубае

В 2021 году удивительный Аслан Карацев проигрывал только Новаку Джоковичу и Доминику Тиму.

20 марта Аслан Карацев и Ллойд-Джордж Харрис сыграют в финальном матче соревнований категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева. Ставки на его победу принимаются с коэффициентом 1.56. Коэффициент на победу Харриса составляет 2.44.

Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Дубае Карацев — Харрис 20 марта 2021 года

Аналитики уверены, что матч Аслан Карацев — Ллойд-Джордж Харрис получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Поставить на третий сет можно за 2.35.

Анализ фильного матча турнира в Дубае Аслан Карацев — Ллойд-Джордж Харрис (20.03.2021)

Стремительно ворвавшийся в новостные сводки мирового тенниса Аслан Карацев продолжает удивлять и даже немного шокировать. 27-летний россиянин выдал очередную классную неделю, показал характер и по праву пробился в финал соревнований в Дубае (ОАЭ).

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Попадание в топ-40 рейтинга россиянин гарантировал себе ещё несколько дней назад. Первый финал на уровне ATP — очередная веха удивительно взлёта спортсмена. Его соперником станет южноафриканец Ллойдж-Джордж Харрис, который также демонстрирует впечатляющий теннис. Решающий матч турнира обещает быть крайне напряжённым.

На турнире в Дубае Карацев поочерёдно расправился с Егором Герасимовым, Даниэлем Эвансом, Лоренцо Сонего, Янником Синнером и Андреем Рублёвым. Практически все матчи с его участием длились три партии, в двух сетах был обыгран только Герасимов, который двумя неделями ранее пострадал от Аслана и на Australian Open.

Особенно эффектными стали последние две победы — над Синнером и Рублёвым. Поочерёдно обыграть двух восходящих звёзд мирового тенниса очень непросто, но ещё до недавнего времени представитель второй сотни рейтинга эффектно справился с такой задачей. В решающей партии матча с Рублёвым и вовсе был настоящий огонь, но Аслан выстоял — это прибавит моральных сил на решающую игру.

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Путь к финалу Харриса был значительно более длинным и тернистым. Начав соревнования ещё с квалификации, он уже в основной сетке оказался сильнее Кристофера О'Коннелла, Доминика Тима, Филипа Краиновича, Кея Нисикори и Дениса Шаповалова. В полуфинальном матче с Шаповаловым и вовсе удалось отыграться со счёта 6:7, 2:4 — впечатляющий результат.

Ллойд-Джордж обладает фактически таким же арсеналом, что и Рублёв — мощная подача и сильный форхенд. Во многом именно благодаря этим аспектам игры он достаточно легко переиграл четвёртую ракетку мира Доминика Тима — 6:3, 6:4. Однако если Карацеву оказался по силам Рублёв, то и с Харрисом он расправляться должен.

Лёгкой победы от Карацева ожидать тоже не стоит. Харрис получил порцию уверенности и только лишь её может оказаться достаточно для как минимум того, чтобы забрать одну партию в финале. Впрочем, в такой же ситуации оказался и российский теннисист — в 2021 году он выиграл уже 13 матчей, проиграв лишь Новаку Джоковичу и Доминику Тиму.

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В полуфинальном матче у Карацева сильно страдал процент реализации первой подачи. В проигранном сете он составил 48%, что непозволительно мало. Такая же ситуация и у Харриса, который из матча в матч подаёт очень нестабильно. Из этого следует вывод, что такие «американские горки» с реализацией первого мяча сыграют большую роль в финале турнира в Дубае.

Шансы Карацева на победу более чем солидные, неслучайно букмекеры считают его фаворитом. Но Харрис так просто не сдастся. Вполне возможно, что Аслану вновь придётся играть третий сет.

Ставки на матч Карацев — Харрис в Дубае 20 марта 2021 года

То, как оба теннисиста продвигались по турнирной сетке говорит о том, что и в решающем матче нас ждёт три партии. Карацев проводит более впечатляющий сезон, однако и Харрис пребывает в отличной форме. Итог финального матча может быть каким угодно, однако на бумаге шансов всё же больше у представителя России. Его игра разностороннее и стабильнее.

Ставка №1: победа Карацева за 1.56.

Ставка №2: третий сет за 2.35.