Логинов и Латыпов бегут масс-старт, «Локомотив» — ЦСКА и другие игры: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: зима ушла, март выходит на финишную прямую. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на воскресенье, 21 марта.

На что ставить в футболе 21 марта

Европейский футбол вплотную подобрался к первой в 2021 году международной паузе. Впрочем, несколько по-настоящему интересных встреч в воскресенье всё же состоятся. Прежде всего, стоит обратить внимание на Англию, где пройдут матчи сразу двух турниров.

«Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз: Лингард и Мойес сохранят надежду на Лигу чемпионов «Арсенал» показывает добротный футбол, но всё ещё страдает от слабой реализации.

Две игры состоятся в рамках АПЛ. В 18:00 мск стартует лондонское дерби — бьющийся за зону Лиги чемпионов «Вест Хэм Юнайтед» сыграет с пробившимся на днях в четвертьфинал Лиги Европы «Арсеналом». 4,5 часа спустя придёт время «Астон Виллы» и «Тоттенхэма».



Ещё два матча запланированы в четвертьфинале Кубка Англии. Для начала «Челси» померится силами с худшим клубом английской Премьер-лиги — «Шеффилд Юнайтед» (16:30). В 20:00 раздастся свисток для «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Между прочим, в АПЛ эти клубы занимают соседние строчки.



В чемпионате Испании пройдут пять поединков 28-го тура. В том числе и с участием претендентов на титул. «Атлетико» вылетел из Лиги чемпионов, но сохраняет лидерство. Теперь его ожидает визит скромного «Алавеса» (20:30). А 2,5 часа спустя на поле в Сан-Себастьяне выйдут «Реал Сосьедад» и «Барселона».

«Верона» — «Аталанта». Прогноз: дождётся ли Алексей Миранчук шанса от Гасперини? «Аталанта» по делу вылетела из Лиги чемпионов, но в Серии А выступает классно.

Шесть игр запланированы в итальянской Серии А, где завершается 28-й тур. «Аталанта» навестит «Верону» (14:30), а «Ювентус» примет «Беневенто» (17:00). Кроме того, «Милан» наведается в гости к «Фиорентине» (20:00), а в 22:45 стартует битва прямых конкурентов по борьбе за зону Лиги чемпионов. «Рома» сыграет с «Наполи».



В чемпионате Германии всё самое интересное произошло накануне, 26-й тур закончится тремя встречами. «Хоффенхайм» — «Майнц» (15:30), «Герта» — «Байер» (17:30) и «Фрайбург» — «Аугсбург» (20:00).



Семь матчей состоятся во французской Лиге 1, тут заканчивается 30-й тур. Всё внимание обращено на битву «Лиона» с «ПСЖ», которая стартует позже остальных (23:00). Команды набрали по 60 очков и делят второе-третье места в турнирной таблице, отставая от «Лилля» на три пункта.

Неплохие игры есть в менее рейтинговых чемпионатах. В Португалии «Брага» сразится с «Бенфикой», в Нидерландах «АЗ Алкмар» померится силами с «ПСВ Эйндховен», а в Турции сойдутся «Бешикташ» и «Фенербахче». В чемпионате Шотландии есть шикарная вывеска: «Селтик» — «Рейнджерс». Правда, обладатель титула уже известен.

Матчи по хоккею для ставок 21 марта

В Кубке Гагарина продолжается второй раунд, по традиции запланированы два матча. В 14:30 мск «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». В Казани подопечные Дмитрия Квартальнова дважды выиграли, но в Башкортостане должно быть тяжелее.



В 17:00 придёт время «Локомотива» и ЦСКА. Серия переехала в Ярославль при равном счёте: первый поединок забрали «железнодорожники», второй остался за «армейцами». Также можно поставить на плей-офф МХЛ.



Ранние матчи будут в НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» сразится с «Нью-Джерси Дэвилз» (20:00), «Тампа-Бэй Лайтнинг» — с «Флоридой Пантерз» (23:00).

На что ещё ставить 21 марта

Прежде всего, биатлон. Заключительный десятый этап Кубка мира — 2020/2021 вышел на финишную прямую. Остались масс-старты. Женщины пробегут 12,5 км (начало в 15:00 мск), мужчин ожидают 15 км дистанции (17:30).



В Единой лиге ВТБ запланирована одна игра, вывеска откровенно не впечатляет. «Цмоки-Минск» сыграет с «Астаной» (15:00). Зато в НБА много ранних встреч. «Майами» сразится с «Индианой» (20:00), «Хьюстон» — с «Оклахомой» (21:00), «Денвер» — с «Нью-Орлеаном», а «Бостон» — с «Орландо» (22:30).