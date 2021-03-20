«Челси» — «Шеффилд». Прогноз: Тухель сыграет скучно, но на этом можно заработать

21 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех гостей оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» 21 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз матча Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд Юнайтед» (21.03.2021)

Кубок Англии выходит на финишную прямую — в ближайшие несколько дней определятся четыре полуфиналиста, которые продолжат бороться за трофей. В одном из матчей 1/4 финала сойдутся «Челси» и «Шеффилд Юнайтед». Игры с участием этих команд редко радуют болельщиков большим количеством забитых мячей.

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Вероятно, мало голов будет и в их кубковом поединке — оба коллектива предпочтут сохранить силы и выявить победителя малой кровью. Эти ожидания подтверждает статистика — в пяти последних матчах «Челси» было всего пять забитых мячей, у «Шеффилда» за такой же период 11 голов, однако пять из них пришлись на проваленную игру с «Лестером» (0:5).



Особенное внимание нужно обратить на игру лондонского клуба в обороне. «Челси» уже на протяжении шести матчей не пропускает вообще. В десяти последних играх всего два пропущенных. Интересно, что один из них подопечные Томаса Тухеля пропустили как раз от «Шеффилда» в АПЛ. Впрочем, заслуги «клинков» там было мало — Антонио Рюдигер и Эдуар Менди не разобрались с мячом в простой ситуации, позволив тому пересечь линию ворот.



С результативностью у «Шеффилда» всё очень и очень плохо — в пяти последних матчах лишь однажды отметились в воротах соперника. Если увеличить выборку и взять десять предыдущих встреч, за это время состоялось пять взятий ворот (в том числе и то самое в матче с «Челси»). Команда фактически оформила вылет в Чемпионшип и фактически уже доигрывает сезон.

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Если взглянуть на статистику очного противостояния «Челси» и «Шеффилда», то мы увидим мало низовых матчей — последняя игра на «тотал меньше» случилась аж в 2006 году (с тех пор, правда, оппоненты пересеклись лишь пять раз). Тем не менее, во всех этих играх был другой «Челси» — активно бегущий в атаку, раскрывающийся и дающий играть сопернику. Теперь же лондонский гранд действует более прагматично и строго. И результаты лишь подтверждают правильность такого выбора.



Если «Челси» подходит к поединку в практически идеальном составе (под вопросом лишь участие Тэмми Абрахама и Тьяго Сильвы), то у «Шеффилда» уже давно имеются большие проблемы с травмированными. В предстоящем матче не смогут сыграть Джек Родвелл, Джон Иган, Джек О'Коннелл и Джек Робинсон. Сенсационные результаты в прошлом сезоне основывались именно на грамотной игре в обороне и острых контратаках, однако теперь половина защитников угодила в лазарет.



Впрочем, даже с учётом полной боеготовности лондонского коллектива, далеко не факт, что Тухель выпустит на игру полностью основной состав. В середине недели команда провела тяжелейший матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов, а значит отдыхать есть кому. Увы, это мало чем должно радовать «Шеффилд», ведь глубина состава лондонцев сейчас может сравниться даже с «Манчестер Сити» — на каждую из позиций у Тухеля есть по 2-3 равносильные опции.

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Даже полностью запасной состав «Челси» мог бы побороться за достаточно высокие места в АПЛ. Да и чрезмерно увлекаться ротацией смысла нет: впереди международная пауза. Вряд ли несчастные гости сумеют отличиться. Возьмём тотал меньше 2.5 гола, коэффициент хорош.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Челси» — «Шеффилд» 21 марта 2021 года

Нас ожидает скучнейший матч, по итогам которого «Челси» пробьётся в полуфинал Кубка Англии. Команды не будут форсировать события — одним это не надо, а другие этого попросту не смогут сделать. Скорее всего, всё решит один или два мяча, забитые во втором тайме. Как бы то ни было, взятий ворот в предстоящей игре будет мало.



Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.26.