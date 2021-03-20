«Лестер» — «МЮ». Прогноз на матч: атака Сульшера в кризисе, вся надежда на Дина Хендерсона

21 марта состоится матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех хозяев оценён экспертами в 2.92. А ставки на ничью принимаются за 3.45.
Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала Кубка Англии «Лестер» — «МЮ» 21 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.91, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
Анализ и прогноз матча четвертьфинала Кубка Англии «Лестер» — «Ман Юнайтед» (21.03.2021)
Центральным матчем 1/4 финала Кубка Англии станет встреча «Лестера» и «Манчестер Юнайтед» — второй и третьей команд английской Премьер-лиги. Это прямые конкуренты, которых в турнирной таблице разделяет всего одно очко. Даже в другом турнире этот факт способен добавить напряжения.
«Лестер» и «МЮ» играли друг с другом в этом сезоне пока лишь однажды — в конце декабря они расписали боевую ничью на стадионе «лис», 2:2. Даже с учётом того, что на том отрезке сезона манкунианский гранд выглядел более чем грозно, небольшим преимуществом владели хозяева.
Теперь же в командах многое поменялось. Главной проблемой «МЮ» сейчас является усталость — как всех футболистов, так и лидеров в частности. Ни Бруну Фернандеш, ни Маркус Рашфорд уже более месяца не показывают того футбола, который приносил плоды весь 2020 год.
Футбол Сульшера завязан на постоянном передвижении и быстрых контратак, однако сейчас его подопечным не хватает ни сил, ни скорости. С этой точки зрения приближение международной паузы может как помочь, так и добавить проблем лидерам. Свежести им явно не хватает.
У «Лестера» совсем другие проблемы — половина состава находится в лазарете. Завтра не смогут сыграть Джеймс Мэддисон, Джеймс Джастин, Харви Барнс, Чергиз Ундер и Уэс Морган. И если отсутствие Моргана и Ундера с трудом можно назвать проблемой, то травмы первых трёх футболистов существенно влияют как на игру, так и на результаты.
Есть проблемы с составом и у норвежского наставника «МЮ». В ближайшее воскресенье на поле не смогут выйти Фил Джонс, Хуан Мата, Эрик Бейи, Эдинсон Кавани, Антони Марсьяль и тот же Рашфорд. Из обоймы выпали сразу три атакующих футболиста, а значит забить «красным дьяволам» будет ещё сложнее.
В пяти последних поединках команда Брендана Роджерса добыла всего две победы, попутно вылетев из Лиги Европы от скромной «Славии». Если не брать в расчёт разгромную победу над худшим клубом АПЛ «Шеффилдом» (5:0), то за этот период команда забила всего четыре гола.
Более чем скромно для такого резкого и симпатичного коллектива с обилием ярких исполнителей группы атаки. Не менее сдержанный результат в нападении демонстрирует и «МЮ» — пять голов в пяти матчах. Кажется, и в очной встрече результативность окажется не самой высокой. Возьмём тотал меньше 2.5 гола, коэффициент приближается к двойке.
Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Лестер» — «Манчестер Юнайтед» 21 марта 2021 года
Не самая выразительная форма команд, большие проблемы с травмированными и кубковый статус поединка заставят «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» действовать крайне осторожно. Вполне возможно, что дело дойдёт и до дополнительного времени. Перестрахуемся и сделаем ставку на небольшое количество голов.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.97.
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