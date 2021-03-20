Маргарита Гаспарян — Дарья Касаткина. Прогноз: дивный российский финал в Санкт-Петербурге

Впервые в карьере Дарья Касаткина может завоевать два трофея в течение одного сезона.

21 марта Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян сыграют в финальном матче соревнований категории WTA 500 в Санкт-Петербурге. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Касаткиной. Ставки на её победу принимаются с коэффициентом 1.44. Коэффициент на победу Гаспарян составляет 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч соревнований в Санкт-Петербурге Гаспарян — Касаткина 21 марта 2021 года

Аналитики уверены, что матч Маргарита Гаспарян — Дарья Касаткина получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.68, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Поставить на третий сет можно за 2.55.

Анализ финального матча турнира в Санкт-Петербурге Маргарита Гаспарян — Дарья Касаткина (21.03.2021)

Нынешний розыгрыш женского турнира в Санкт-Петербурге уже стал историческим. И не только по той причине, что впервые победительницей соревнований станет россиянка. Хозяйки кортов доминировали в северной столице практически сразу же — из восьми четвертьфиналисток семь представляли Россию. Вполне ожидаемо, что и главный трофей разыграют две отечественные спортсменки — Дарья Касаткина и Маргарита Гаспарян.

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Для Гаспарян этот финал будет самым большим в карьере, а по пути к решающему матчу она обыграла Кристину Младенович, Катержину Синякову, Екатерину Александрову и Веру Звонарёву. 26-летняя уроженка Москвы пока на турнире проиграла лишь один сет — это была первая партия первого матча с Младенович.

Что касается Касаткиной, то её путь до финала оказался более тернистым — в трёх матчах из четырёх дело доходило до третьей партии, и лишь Клару Таусон в первом круге она обыграла в двух сетах. После датчанки в соперницах были Александра Саснович, Вероника Кудерметова и Светлана Кузнецова. Особенной для Касаткиной должна стать полуфинальная победа, где даже после разгромного поражения от Кузнецовой в первой партии (1:6) удалось собраться и всё же выйти в финал.

После провальных 2019 и 2020 годов Касаткина провела большую работу в межсезонье и выдаёт классный старт нового сезона — в 17 матчах одержала 13 побед и взяла трофей в Мельбурне (Австралия). Два трофея в течение месяца — такого в карьере Дарьи ещё не случалось.

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Гаспарян не может похвастать такой статистикой побед и поражений в 2021 году, однако и её 9-4 впечатляют. Особенно круто Маргарита играет именно в Санкт-Петербурге — чего только стоит уверенная победа над первой ракеткой России Екатериной Александровой. Удивительно, но Касаткина и Гаспарян ещё ранее ни разу не встречались друг с другом в официальных матчах.

Интересно, что Дарья и Маргарита проповедуют теннис различных стилей — Касаткина предпочитает действовать от обороны, тогда как Гаспарян старается чаще атаковать. Как показывает практика, девушки не всегда могут действовать стабильно в атаке, поэтому вполне возможна ситуация, при которой в одном из сетов у Гаспарян все форхенды будут лететь в корт, а в другом — в аут.

Как бы то ни было, впервые в истории St. Petersburg Ladies Trophy победительницей турнира гарантированно станет представительница России, а нам лишь остаётся насладиться поединком двух девушек в главном матче престижных соревнований.

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Проверим третий сет за отличный коэффициент 2.55. Касаткина в принципе постоянно доходит до решающей партии, Маргарита во втором сете полуфинала много ошибалась и нервничала. Тай-брейк всё же забрала, хотя пару раз прошла по грани.

Ставки на матч Касаткина — Гаспарян в Санкт-Петербурге 21 марта 2021 года

Дарья, даже будучи фаворитом, практически во всех матчах St. Petersburg Ladies Trophy позволяла соперницам взять одну партию. Гаспарян в полуфинале тоже много нервничала, так что три сета просматриваются и в финале. В женском теннисе регулярно случается, когда девушки обмениваются сетами и решают все вопросы в решающей партии — кажется, что именно так произойдёт и тут.

Прогноз: тотал больше 2.5 сетов за 2.55.