«Металлург» — «Авангард». Прогноз на 3-й матч: не лучший момент для Ковальчука и Мозякина

22 марта состоится третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.47, успех «Авангарда» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 22 марта 2021 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 22 марта будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.95. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ 3-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (22.03.2021)

Четвертьфиналы конференций в плей-офф КХЛ обошлись без интриги. Статистика уверяет, что это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей — «Барысу» дал бой «Металлургу». Зато аж три серии уместились в четыре встречи.

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Полуфиналы конференции набирают обороты. На понедельник, 22 марта, по традиции запланированы два поединка. Наиболее ранний из них стартует в 17:30 мск в Магнитогорске. «Металлург» сразится с «Авангардом». Серия переехала на Урал при равном счёте, соперники добыли по одной победе.

Пожалуй, это вполне справедливый итог. Мы увидели два близких матча, в котором всё решали детали. Омичи никак не заслуживали 2:5, но не забили в формате «5-на-3», а Игорь Бобков в нужные моменты не выручил. Три шайбы за три минуты — слишком большая фора для второго раунда плей-офф. Гости спокойно довели дело до победы.

Сутки спустя всё вновь решили спецбригады. «Лисы» дважды реализовали лишнего в первом поединке, а вот во втором откатали вхолостую. Девять секунд игры «5-на-3» — это несерьёзно, а вот пять минут численного преимущества после удаления Кирилла Готовца при счёте 1:1 — прекрасный шанс.

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Однако моментов за это время практически не было, даже комфортно расположиться в зоне удавалось с большим трудом. В овертайме первое удаление тоже получили «ястребы». И ничего — выстояли. А вот ММг не смог отбиться после удара локтем в исполнении Михаила Пашнина. И уступил, 1:2 ОТ.

«Авангард» свою победу заслужил. При вменяемом судействе наверняка управился бы в основное время: пара сомнительных решений по удалениям и отменённая шайба за якобы пас рукой вызвала логичное возмущение Боба Хартли на пресс-конференции. Отдельно отметим Шимона Грубеца, который впервые занял последний рубеж и отработал здорово.

Появление Грубеца вынуждает усаживать в запас кого-то из легионеров (в субботу лишним оказался Иржи Секач), но предпосылок для изменений не видно. Чех в нужные моменты подтаскивал, а Александр Хохлачёв попал в полноценную ротацию (в первой игре получил около минуты, во второй — 13) и был заметен. Вряд ли стоит ломать то, что работает.

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В равных составах соперники стоят друг друга, так что без шести-семи встреч тут вряд ли обойдётся. А вот по спецбригадам у «Авангарда» пока преимущество. «Металлург» исправно разбирался с меньшинством «Барыса», но клуб из Казахстана даже в регулярном чемпионате исправно пропускал вчетвером.

А вот в полуфинале конференции этого может не хватить. Омичи провели работу над ошибками и в субботу классно закрыли лидеров соперника. Тем интереснее будет на Урале. Дело в том, что четыре предыдущие очные встречи в Магнитогорске выдавались низовыми. 3:0, 0:4, 2:1 ОТ и 3:0.

От этого и оттолкнёмся. Похоже, многое решат вратари. Вариант попроще — классический тотал меньше 4.5 гола за 1.96. Повеселее — ничья в первом периоде за 2.38. И ставка для любителей рисковать — «обе забьют — нет» за 5.00. Коэффициент шикарный, а статистика намекает на то, что шансы увидеть хотя бы один нолик на табло осязаемы.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на 3-й матч плей-офф КХЛ 22 марта 2021 года

В Балашихе соперники обменялись победами. «Металлургу» нужно что-то делать со спецбригадами, в субботу омичи оказались гораздо сильнее в этом компоненте. Четыре предыдущие очные встречи на Урале выдались низовыми, причём в трёх из них забивала только одна из сторон. Риснём проверить «обе забьют — нет» за 5.00.

Ставка: обе забьют — нет за 5.00.