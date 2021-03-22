«Динамо» — СКА, Панарин в погоне за плей-офф и другие матчи 22 марта: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: зима ушла, март выходит на финишную прямую. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 22 марта.

На что ставить в футболе 22 марта

Европейский футбол вплотную подобрался к первой международной паузе в 2022 году. Потому ведущие чемпионаты отстрелялись в выходные. В топ-5 лиг в понедельник матчей нет, выбор совсем скромный.

«Динамо» — СКА. Прогноз на 3-й матч: болельщики помогут Шипачёву вернуть лидерство в серии С обороной у бело-голубых порядок, но и СКА показал, что может быть строг в защите.

Один матч 26-го тура состоится во второй немецкой Бундеслиге. «Фортуна» сразится с «Бохумом», начало — в 22:30 мск. Обе команды бьются за повышение в классе. Гости располагаются на второй строчке, хозяева идут шестыми.



Две игры 30-го тура пройдут в испанской Сегунде. «Альбасете» примет «Картахену» (21:00), а два часа спустя придёт время для «Сарагосы» и «Мирандеса». Встречи не самые интересные: «Мирандес» занимает девятую строчку в турнирной таблице, остальные находятся ещё ниже.



Также можно поставить на вторые дивизионы в Нидерландах и Португалии. И чемпионаты попроще: будут матчи в Австралии и Израиле. На этом всё.

Матчи по хоккею для ставок 22 марта

В Кубке Гагарина продолжается второй раунд, по традиции состоятся два матча. В 17:00 мск «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Авангардом». В Балашихе соперники обменялись победами. 2,5 часа спустя в Москве на лёд выйдут хоккеисты «Динамо» и СКА. В этой серии тоже равенство, 1-1.

«Металлург» — «Авангард». Прогноз на 3-й матч: не лучший момент для Ковальчука и Мозякина В Балашихе соперники обменялись победами, в Магнитогорске всё решат вратари.

Ранних матчей в НХЛ не будет. Но выбор солидный: 10 игр, которые стартуют в промежутке между 2:00 и 5:30. «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным, Бучневичем и Георгиевым сыграет против «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия Флайерз» Ивана Проворова — против «Нью-Йорк Айлендерс», за который выступают Семён Варламов и Илья Сорокин.

Также можно поставить на плей-офф МХЛ, где набирает обороты стадия 1/4 финала. В программе четыре поединка.

На что ещё ставить 22 марта

Кубок мира по биатлону завершён, выбор невелик. Варианты есть разве что у любителей баскетбола. Во-первых, две игры пройдут в Единой лиге ВТБ. «Зелёна-Гура» против «Химок» и «Калев» против ЦСКА, обе стартуют в 20:00 мск. Кроме того, в четвертьфинале Еврокубка сойдутся УНИКС и «Локомотив-Кубань». Начнут в 19:00.



В НБА ранних матчей нет. Запланированы восемь матчей. В 4:00 «Чикаго Буллз» начнёт выяснять отношения с «Ютой Джаз», час спустя придёт время для «Лос-Анджелес Клипперс» и «Атланты Хоукс».