«Динамо» — СКА. Прогноз на 3-й матч: болельщики помогут Шипачёву вернуть лидерство в серии

С обороной у бело-голубых порядок, но и СКА показал, что может быть строг в защите.

22 марта состоится третий матч второго раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех петербуржцев оценён в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — СКА 22 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо» М — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.98. Гол в первые десять минут идет за 1.97.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (22.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ быстро разобрались, обошлось без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Полуфиналы конференций стартовали куда бодрее.

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Серии сменили прописку, начинается настоящая жара. На понедельник, 22 марта, запланированы два поединка. В самом позднем из них на льду «ВТБ-Арены» московское «Динамо» будет принимать санкт-петербургский СКА. Счёт в серии после первых двух встреч равен, 1-1. И это замечательно.



Стартовую встречу, проходившую в Санкт-Петербурге, бело-голубые забрали, причем абсолютно заслуженно. И даже с запасом. Крайне строго сыграли в обороне, мало что позволили хозяевам в атаке, оттеснив их на периметр. Не забывали и сами контратаковать, а также придумывать интересные розыгрыши на чужой половине. В нужный момент подтащил Иван Бочаров.



Две из четырёх своих шайб москвичи забросили одной комбинацией. Не самой хитрой, зато эффективной: выигранное вбрасывание и дальний бросок. Но отдать должное стоит и «армейцам», которые здорово провели второй период, даже имели отличный шанс сравнять счет, но помешала штанга. Ну а в завершающей трети столичный клуб не позволил хозяевам спастись, доведя дело до победы.

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Было понятно, что Валерий Брагин сделает всё, чтобы не отдавать вторую домашнюю игру, поскольку 0-2 в серии с таким грозным соперником означало бы приговор. «Динамо» снова сыграло в закрытый хоккей, СКА тоже заметно добавил в аккуратности и стал терпеть. На этот раз — успешно, хотя без доли везения тут не обошлось.



В первом периоде оппоненты смотрелись сопоставимо, обе стороны имели великолепные моменты открыть счет. Казалось, москвичи были даже чуть острее. Однако где-то надежно играли голкиперы, а где-то здорово возвращались и страховали защитники. В итоге отдыхать команды ушли при нулях на табло.



Вторая двадцатиминутка также не смогла выявить победителя, но теперь уже петербуржцы активизировались. Классно провели период, перебросав гостей (15-6), но заброшенной шайбы пришлось ждать целых 57 минут. На исходе 58-й хозяева сумели реализовать большинство, которое подарил им нападающий «Динамо» Яшкин. Времени спастись фактически не осталось.

Бело-голубым по ходу поединка несколько раз удавалось выйти один на один с Магнусом Хелльбергом, только реализовать отличные шансы они не смогли. Теперь серия перемещается в Москву, здесь у столичного клуба может быть преимущество. Во-первых, некоторые коронавирусные ограничения сняты, а потому на трибуны допускается уже большое количество болельщиков. Поддержка хозяевам обеспечена.



Второй момент — проблемы на выезде, которые периодически возникали у СКА. Во время серии с минским «Динамо» матчи в Минске давались «армейцам» с трудом. Первый поединок удалось выиграть, но лишь в овертайме (4:3 ОТ), а второй они вовсе проиграли, причем по делу (1:2). Много заброшенных шайб, конечно, в этот раз не ждем, всё-таки игру в обороне и те, и другие демонстрируют приличную.



Но подопечные Владимира Крикунова, на наш взгляд, выглядят немного предпочтительнее. Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + общий тотал меньше 5.5 шайбы» за коэффициент 2.02. Альтернативный вариант — П1 с нулевой форой за 1.71. Пока бело-голубые смотрятся конкретнее, а Шипачёв с Яшкиным крайне редко молчат по несколько встреч кряду.

«Динамо» М — СКА: прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта 2021 года

Счёт в серии после двух поединков 1-1, самое интересное только начинается. На наш взгляд, на своем льду при болельщиках у «Динамо» есть отличные шансы как минимум не проиграть, но большого количества заброшенных шайб не ждем. У бело-голубых с обороной порядок, но и СКА в прошлой игре показал, что умеет быть строгим в защите. В то же время Яшкин с Шипачёвым остаются без очков в нескольких встречах подряд по большим праздникам. Такие мастера способны справиться даже с вылетом Кагарлицкого.



Ставка: «Динамо» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.02.