«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 4-й матч КХЛ: должно же ярославцам хоть когда-то повезти!

В прошлой игре ярославцы провели в атаке в два раза больше времени, но уступили в овертайме.

23 марта состоится четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.81, а успех москвичей оценён в 2.36.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 23 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.32, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.55. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82. Гол в первые десять минут идёт за 2.09.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — ЦСКА Москва (23.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ разобрались быстро, обошлось без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Полуфиналы конференций стартовали куда бодрее.

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Серии уже сменили прописку, некоторые пары встретились по три раза. На вторник, 23 марта, запланированы два поединка. В самом позднем из них на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» ярославский «Локомотив» снова будет принимать московский ЦСКА. «Армейцы» проиграли стартовый матч, но стиснули зубы и совершили камбэк. Захватили лидерство в серии (2-1), а потому ярославцам пора прибавлять.



Первый поединок проходил в Москве и завершился терпеливой победой «железнодорожников». Как и ожидалось, хозяева столкнулись с куда более системной командой, чем «Спартак». И не смогли разгадать Эдди Паскуале, который оформил третий шат-аут в плей-офф. Разумеется, Игорь Никитин не мог позволить гостям забрать и второй матч.



Спустя сутки с точки зрения рисунка игры изменилось немногое. Однако у «Локо» получалось далеко не всё, а ЦСКА, напротив, посчастливилось забросить две шайбы подряд в первом периоде, что, вероятно, и изменило расстановку сил. Хотя стоит отметить, что в заключительной двадцатиминутке гости вполне могли вернуться, даже на время сократили разрыв.

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Серия благополучно перекочевала в Ярославль, где команда Андрея Скабелки чувствовала себя как рыба в воде и во время «регулярки», и во время первого раунда Кубка Гагарина, когда играла с финским «Йокеритом». Ожидалось, что у москвичей теперь будет ещё больше проблем. В целом — так и получилось. Но с очень важным нюансом.



Счёт был открыт на 11-й минуте — недоглядели за нападающим ЦСКА Окуловым, здорово сыгравшим на отскоке. Казалось, пропущенная шайба еще больше разозлила ярославцев. Они переиграли гостей во всех статистических компонентах: нанесли значительно больше бросков в створ (28:18), выиграли больше вбрасываний (31:25) и на пять минут больше провели в атаке.



Однако сравнять счёт удалось лишь на 45-й минуте — Коваленко прорвался по левому флангу и бросил низом, шайба отскочила к 18-летнему Тютневу, который попал в дальний от вратаря угол. Несмотря на преимущество в третьем периоде, «Локо» забил только однажды. Игра перебралась в овертайм.

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Долго ждать развязки не пришлось. Уже через полторы минуты после начала дополнительного времени точный бросок Слепышева с острого угла принес «армейцам» важную победу. Счёт в серии теперь 2-1 в пользу москвичей, а потому перед поездкой в столицу ярославский клуб наверняка постарается сделать всё, чтобы уравнять шансы.



Тем более два домашних поражения после такой уверенной игры с победителем «регулярки» болельщики просто не поймут. Скоро всего, нас ждёт сценарий прошлого поединка. ЦСКА займёт выжидательную позицию и будет караулить ошибки, а «Локомотив» попробует исправить положение.



Но много заброшенных шайб мы бы ждать не стали. Соперники отлично иллюстрируют суть плей-офф: две системные команды с отличной обороной пытаются поймать друг друга на ошибках. А потому, на наш взгляд, интересным вариантом для ставки выглядит «1Х + тотал меньше 4.5 шайбы» за коэффициент 2.44. Когда-то же подопечным Андрея Скабелки должно повезти.

Расклад простой: подопечные Игоря Никитина никогда не гнались за цифрами, потому статистическое преимущество оппонента их слабо интересует. Но хоккеисты «Локомотива» никак не заслужили 1-3 в серии. Если у них остались силы (хоккей крайне интенсивный, а возможностей для ротации не так много), фавориту вновь придётся несладко. Учитывая помощь родных трибун и свой лёд, шансы зацепиться кажутся осязаемыми.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 23 марта 2021 года

ЦСКА захватил лидерство в серии, хотя по игре накануне интереснее смотрелся как раз «Локомотив». На этот раз снова ожидается плотный и напряженный поединок с небольшим количеством заброшенных шайб. Но мы бы отдали небольшое предпочтение хозяевам, как минимум до овертайма дотянуть они могут и в этот раз. Счёта 1-3 подопечные Андрея Скабелки точно не заслуживают. Пока не хватает только реализации.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 шайбы за 2.44.