Финала «Манчестер Сити» — «Бавария» не будет, а «ПСЖ» не позавидуешь. Кто выиграет ЛЧ?

19 марта в Ньоне (Швейцария), в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка Лиги чемпионов. Участники узнали своих соперников по 1/4 финала, а также свой дальнейший путь в случае успеха. И эта жеребьевка заставила букмекеров поменять свои коэффициенты. Разбираемся, кто фаворит главного еврокубкового турнира.

«Ман Сити» по-прежнему фаворит. Но финала с «Баварией» не будет

С самого начала Лиги чемпионов букмекеры выделяли среди участников две команды – «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы и действующего победителя турнира – мюнхенскую «Баварию» Ханса-Дитера Флика. В принципе, так они и идут в букмекерских раскладах, дыша друг другу в спину. Сейчас на английский клуб предлагают коэффициент 3.20, а на «Баварию» — 4.70.

За «Сити» играет то, что команда практически гарантировала себе чемпионство в АПЛ и теперь может сосредоточиться на Лиге чемпионов. Соперник по четвертьфиналу у команды Пепа Гвардиолы тоже относительно простой – дортмундская «Боруссия» (коэффициент на победу 25.00). Объективно – немецкий клуб способен дать бой «горожанам», но обыграть их по сумме двух встреч у Дортмунда мало шансов.

А вот встрече «Сити» и «Баварии» в финале Лиги чемпионов не быть! Жребий распорядился так, что эти команды могут встретиться в полуфинале турнира. Так что перед финалом один из главных фаворитов точно покинет розыгрыш ЛЧ. А может быть и раньше! Обратите внимание, на «Баварию» коэффициент сейчас прилично выше, чем на «Сити». И вот почему.

«ПСЖ» — главный неудачник жеребьевки

Просто потому, что прежде чем сразиться с «Манчестер Сити», баварцам придётся пройти «ПСЖ». Ну а парижанам в этом случае остается только посочувствовать. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, им придётся пройти через два сильнейших клуба по версии букмекеров. Кстати, те уже отреагировали. Если до жеребьевки «ПСЖ» с коэффициентом около 5.00 шел сразу за англичанами и немцами, то сейчас аналитики отодвинули французский клуб на 5-е место в своём рейтинге, а коэффициент на победу парижан уже 8.00.

«Рейнджерс» — «Баффало». Прогноз: воспрявший Артемий Панарин уберёт с пути худший клуб НХЛ «Синерубашечники» набирают обороты, но до зоны плей-офф по-прежнему далеко. Ошибаться нельзя.

Нельзя сказать, что после смены Томаса Тухеля на Маурисио Почеттино «ПСЖ» преобразился, но парижане показали свой потенциал в противостояниях с «Барселоной». В Лиге 1 пока не всё решено, но это вопрос скорее времени. Так что с «Баварией» Мбаппе и компания выложатся на все 200%. И далеко не факт, что именно баварцы пройдут в полуфинал.

«Челси» с Тухелем рвётся к победе

Приход Томаса Тухеля в «Челси» — удар по тем экспертам, которые говорят, что для построения команды наставнику требуется не один сезон. Немец перестроил «аристократов» моментально. Они не проигрывают и почти не пропускают. В 1/8 финала «Челси» прагматично «задушил» «Атлетико», побив Диего Симеоне его же визитной карточкой. И теперь коэффициент на победу лондонцев резко обрушился – уже 5.50. Тут и жеребьевка постаралась – все-таки «Порту» (коэффициент 30.00) хоть и прошел «Ювентус», но четвертьфинал – потолок для португальцев. Ну и в полуфинале Тухелю и компании явно комфортнее будет играть с переживающими не лучший период в истории «Ливерпулем» или «Реалом».

В этой паре выше шансы «Ливерпуля». На победу команды Юргена Клоппа в Лиге чемпионов коэффициент 6.00, а на Зинедина Зидана и «Королевский клуб» уже 11.00. И те, и другие не в лучшей форме. Англичане никак не найдут себя после эпидемии травм, да и в чемпионате Англии придётся вести борьбу за место в призовой четвёрке. «Реал» же тоже разрывается на два фронта, да и необходимость свежей крови в составе «галактикос» тоже есть. Так что чем чёрт не шутит, если Тухель не разругается со всеми за оставшееся время, вполне возможно, мы увидим «Челси» в финале Лиги чемпионов.

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 6 и 7 апреля, ответные встречи — 13 и 14 апреля. Полуфиналы будут сыграны 27/28 апреля и 4/5 мая. Финальный матч пройдёт 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрк» в Стамбуле. Удачных ставок!