Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника

В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.

24 марта состоится матч 1-го тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами гостей: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех Мальты оценён букмекерами коэффициентом 27.0. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 8.50.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия 24 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Мальта — Россия 24 марта получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.80. На гол в первые 15 минут дают 2.85, на пенальти 2.35.

Анализ и прогноз матча отборочного цикла чемпионата мира — 2022 Мальта — Россия (24.03.2020)

Март подходит к концу. Европейский клубный футбол взял перерыв, пришло время для первой в 2021 году международной паузы. С Лигой наций УЕФА разобрались ещё в ноябре, до старта чемпионата Европы осталось 2,5 месяца. Теперь начинается квалификация на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

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Жеребьёвка оказалась вполне благосклонна к сборной России. Группа попалась ровная, из первой корзины выпала Хорватия, у которой целый ряд видных футболистов завершил международную карьеру после ЧМ-2018. Плюс Словения, Словакия, Кипр и Мальта. Будем откровенны — попадание в третью корзину могло подкинуть задачу посложнее.



Впрочем, вопросов к Станиславу Черчесову всё равно достаточно. Предыдущее окно обернулось провалом: 0:0 с Молдавией в товарищеской игре и два поражения в Лиге наций. 2:3 от сборной Турции и те самые 0:5 от Сербии. Понятно, что проблемы у нашей команды возникнут вне зависимости от жеребьёвки и подбора оппонентов. Ведь напрямую выходит только лучший коллектив из группы.



Состав у сборной России по умолчанию далеко не самый мощный, несколько кадровых потерь заметно ухудшают ситуацию. Роман Зобнин получил повреждение, зато Александр Головин всё же нашёл способ вырваться и поможет национальной команде. Он (а ещё Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов, Александр Жиров и Андрей Лунёв) присоединится к партнёрам непосредственно на Мальте.

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Календарь сборной России откровенно благоволит. Контрольных матчей в мартовском окне не будет, дополнительной возможности вспоминать наработки после долгой паузы и налаживать взаимопонимание нет. В такой ситуации начинать с явного аутсайдера группы гораздо приятнее, чем с прямых конкурентов.



Сборная Мальты располагается на 176-й строчке в рейтинге ФИФА, худший показатель в группе Н. Разумеется, по уровню исполнителей она заметно уступает. В последнем отборе на Евро, например, оказалась худшей в своей группе, пропустив вперёд даже Фарерские острова. Забила три мяча при 27 пропущенных, набрала три очка. Обыграла как раз Фареры (2:1).



В то же время «иоаниты» в рейтинге ФИФА опережают на одну позицию сборную Молдавии. Ту самую, которая в ноябре не пропустила от россиян. Разумеется, в Лиге наций Мальта угодила в низший дивизион. В своей группе заняла второе место из четырёх: снова отстала от Фарерских островов, зато опередила Латвию и Андорру.

Финала «Манчестер Сити» — «Бавария» не будет, а «ПСЖ» не позавидуешь. Кто выиграет ЛЧ? Жеребьёвка серьёзно поменяла расклады букмекеров. Но фаворит всё тот же.

Конечно, выбросить из головы 0:5 от Сербии и 0:0 с Молдавией сложно, но вообще в официальных матчах с аутсайдерами команда Черчесова справлялась добротно. Например, в квалификации на Евро дважды разгромила Сан-Марино — 9:0 и 5:0. Саудовской Аравии на ЧМ-2018 тоже забила пять мячей.



И ещё один важный момент: в последнее время сборная России играет со скромными соперниками на «ноль». 5:0 и 1:0 против Кипра, 1:0 и 4:0 с Казахстаном плюс Сан-Марино. Мальта забивает по большим праздникам и, как правило, таким же аутсайдерам. Но даже на П2 всухую дают довольно скромный коэффициент 1.59. Для экспресса, конечно, неплохо.



Придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между Ф2 (-2) за 1.71 и ИТБ 2.5 гола сборной России за 1.78. По ходу квалификации у команды Черчесова непременно возникнут проблемы, но это дело будущего. А здесь разница в классе слишком уж заметна. Ждём чего-то в духе 0:3 или 0:4.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Мальта — Россия 24 марта 2021 года

Сборная России напрочь завалила ноябрьские матчи, а ведь национальные команды с тех пор не собирались. Кадровые потери имеются, но для 176-й сборной рейтинга ФИФА должно хватить и имеющихся исполнителей. Мальта крайне редко забивает командам из топ-100 рейтинга, так что это идеальный соперник для первой игры после долгой паузы.



Ставка: победа сборной России с форой (-2) за 1.71.