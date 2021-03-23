Словения — Хорватия. Прогноз: Влашич, Мевля и Ловрен помогут сборной России

24 марта состоится матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Хорватия, группа H. Начало встречи — 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех словенцев оценен экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Хорватия 24 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Словения — Хорватия (24.03.2021)

На дворе вторая половина марта. Европейские чемпионаты приблизились к завершающей трети сезона, а в еврокубках добрались до четвертьфиналов. Клубный футбол взял паузу, пришла пора для стартовых матчей группового этапа квалификации ЧМ-2022. Календарь плотный, играть предстоит часто.

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Программа первого тура откроется в среду, 24 марта, 12 поединками. Большинство из них стартует в 22:45 мск. В группе H, где выступает сборная России, будут выяснять отношения сборная Словении и сборная Хорватии. Также среди будущих оппонентов россиян Кипр, Мальта и Словакия.



Словенцы очень здорово показали себя во время группового этапа Лиги наций. За шесть игр набрали 14 очков и заняли первое место, ни разу не проиграв, так что в следующем розыгрыше им обеспечено место в лиге B. Конечно, соперники тут были, мягко говоря, не самые крепкие, но отдать должное футболистам стоит.



Команда Матьяжа Кека дважды скатала нулевую ничью со сборной Греции, зато по два раза обыграла Молдавию (1:0 и 4:0) и Косово (1:0 и 2:1). Отдельно стоит обратить внимание на чистую игру в обороне, всего один пропущенный мяч в шести встречах — весьма неплохой показатель. Такие же цифры из всех остальных участников турнира показали лишь Гибралтар, Греция и Уэльс.

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Тогда ярко выступил Харис Вучкич. За все шесть поединков, в которых полузащитник принял участие, он отметился четырьмя голами. К слову, сейчас он тренируется с командой, как и большинство из тех, кто тогда был вызван. Никаких проблем с составом у Словении не предвидится. Другие лидеры — Облак и Иличич — также в обойме. Миха Мевля, Яка Бийол и Боян Йокич тоже тут.



Сборная Хорватии после триумфального выступления на прошлом мундиале в России заметно захромала. Вполне логично, ведь смена поколений, как правило, даётся болезненно. Групповой этап Лиги наций команда, откровенно говоря, провалила, чудом сохранив прописку в элитной лиге А.



За шесть матчей накопила всего лишь три очка, тогда была обыграна сборная Швеции (2:1). Шведы, кстати, набрали столько же, но всё равно оказались в зоне вылета из-за дополнительных показателей. Разница забитых и пропущенных мячей у хорватов на один пункт лучше. Потому финалист ЧМ-2018 остался в элите.

Финала «Манчестер Сити» — «Бавария» не будет, а «ПСЖ» не позавидуешь. Кто выиграет ЛЧ? Жеребьёвка серьёзно поменяла расклады букмекеров. Но фаворит всё тот же.

Златко Даличу предстоит исправиться и попасть в Катар с первого места. Понятное дело, что Хорватия даже в гостях у Словении будет выглядеть фаворитом, всё же класс исполнителей тут, как ни крути, выше. Однако накануне игры боссу «шашечных» предстоит мозговой штурм.



Дело в том, что сразу два игрока нападения — Анте Ребич и Бруно Петкович — выбыли из строя из-за травм, рассчитывать в ближайшее время на них не придется. А у словенцев довольно крепкая линия обороны, пройти которую не так-то просто. Так что мы бы не стали ожидать много забитых мячей в первом матче.



Тривиальный тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.69, на наш взгляд, выглядит интересно. Дело ещё в том, что плотность календаря не позволяет рассчитывать на полноценный тренировочный процесс. Кто-то из игроков в расположение сборной прибывает раньше, а кто-то позже. Выдать яркий футбол с ходу будет трудно. Вполне вероятна ничья, которая, конечно, будет в пользу конкурентов. Ян Облак умеет действовать надёжно.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Словения — Хорватия 24 марта 2021 года

На наш взгляд, в предстоящем поединке не стоит ждать от соперников яркого футбола и множества забитых мячей. Хорваты лишились двух нападающих, а у словенцев довольно крепкая линии обороны. Плюс элитный вратарь — Ян Облак. Да и без полноценной тренировки выдать с ходу комбинационную игру будет трудно. Возьмём тотал меньше 2.5 мяча. Не исключаем низовой ничьей, при которой сборная России сразу окажется лидером группы.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.