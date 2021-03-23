«Металлург» — «Авангард». Прогноз на 4-й матч: Воробьёв и Мозякин не отпустят Ковальчука

Второй матч омичи забрали благодаря спецбригадам. В третьем «лисы» удалились один раз, но всё равно проиграли.

24 марта состоится четвертый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.45, а успех омичей оценён в 2.70.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» 24 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Авангард» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.95. Гол в первые десять минут идет за 1.94.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Металлург» Мг — «Авангард» Омск (24.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ разобрались быстро, обошлось без интриги. Пожалуй, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Полуфиналы конференций стартовали куда бодрее.

Финала «Манчестер Сити» — «Бавария» не будет, а «ПСЖ» не позавидуешь. Кто выиграет ЛЧ? Жеребьёвка серьёзно поменяла расклады букмекеров. Но фаворит всё тот же.

Серии уже сменили прописку, во всех парах состоялось по три матча. На четверг, 24 марта, запланированы два поединка. В самом раннем из них на льду стадиона «Арена-Металлург» в Магнитогорске «Металлург» снова будет принимать омский «Авангард». Омичи стартовый матч проиграли, но теперь захватили лидерство (2-1).



Разгромное поражение со счетом 2:5 в первой домашней игре не выбило подопечных Боба Хартли из колеи. Следующая встреча получилась весьма напряженной, вполне конкурентной и завершилась лишь в овертайме победой хозяев. Тогда соперники на двоих нанесли 83 прицельных броска.



Сперва обменялись голами в середине второго периода, причём буквально за 30 секунд. А в третьей двадцатиминутке омичи даже владели преимуществом, но реализовать его не смогли. Победной шайбы пришлось ждать ещё 14 минут дополнительного времени — реализовали большинство.

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.

Серия перекочевала в Магнитогорск, и, казалось, в родных стенах «Магнитка» станет действовать только смелее. Но по итогу «ястребы» не уступили хозяевам ни по статистическим показателям, ни по заброшенным шайбам. Третий поединок серии завершился победой гостей со счётом 3:0. Первый период выдался близким, дальше ММг в самом деле уступал.



«Авангард» рано открыл счёт, что в дальнейшем облегчило задачу. Плюс крайне здорово сыграл в обороне. Удалось заблокировать много бросков и перекрыть путь магнитогорцам к воротам, а Шимон Грубец в нужные моменты подтаскивал. Хозяева же, напротив, показали не самую лучшую игру в атаке, где-то не хватило креатива, а где-то – напора.



В третьем периоде омская команда усилиями Рида Буше удвоила преимущество, вынудив Илью Воробьёва рано поменять вратаря на шестого полевого. Однако маневр не удался. Ещё за три минуты до финальной сирены форвард гостей Егор Чинахов забросил третью шайбу в пустые ворота, поставив точку в матче.

«Даллас» — «Тампа». Прогноз: Василевский продолжит бить рекорды, Худобин не выдержит Российский вратарь «Тампы» одержал 11 побед подряд и не собирается останавливаться.

Впрочем, потеряно далеко не всё, в любом случае состоится ещё одна поездка в Подмосковье, где временно квартируется «Авангард». Но «Металлургу» необходимо прибавлять и воспользоваться преимуществом своего льда. Уральские болельщики уже привыкли, что их команда много забивает, а «сухое» домашнее поражение только повысит градус накала.

Пока ММг кормится исключительно ошибками оппонента, создать что-то самостоятельно удаётся по большим праздникам. А эффективность большинства начинает просаживаться, что вполне логично. «Барыс» не впечатлял в меньшинстве весь сезон, у Омска с этим компонентом дела обстоят заметно лучше.



Илья Воробьев непременно сделает выводы, как сделал их после второго поединка серии. Тогда омичи воспользовались своим любимым большинством и забрали победу, а уже в следующей игре магнитогорцы заработали всего лишь одно удаление. Ждём и в этот раз немедленной реакции тренерского штаба, проверим ставку «1Х + обе забьют» за коэффициент 1.78. Вряд ли голов будет много, но что-то в духе 2:1 или 2:2 тут более чем вероятно.

«Металлург» Мг — «Авангард»: прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ 24 марта 2021 года

«Авангард» забрал у «Магнитки» лидерство в серии, магнитогорцам пора прибавлять. В понедельник они действительно выглядели хуже. Илья Воробьёв сделал выводы и сократил количество удалений своей команды. Ждём реакцию тренерского штаба и на «сухое» домашнее поражение. Если не подобрать ключ к Грубецу сейчас, потом уже станет поздно.



Ставка: «Металлург» не проиграет и обе забьют за 1.78.