Франция — Украина. Прогноз: Андрей Шевченко обойдётся без 1:7, но не более того

24 марта состоится матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Франция — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех гостей оценён экспертами в 13.50. А ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Франция — Украина 24 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Франция — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Франция — Украина (24.03.2021)

Очередная международная пауза в мировом футболе подарит нам первые матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года в европейской зоне. Каждая сборная желает стартовать с победы, однако украинцам не сильно повезло — свой первый матч они проведут с действующими чемпионами мира из Франции.

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Ещё меньше повезло Украине и по причине того, что первый матч они проведут на выезде, а в домашних официальных матчах Франция не проигрывает уже очень давно. У подопечных Андрея Шевченко же, напротив, в выездных играх в последнее время сильно не складывается. Достаточно сказать, что в десяти последних матчах одержано всего две победы, хотя были и оппоненты попроще.



Очередной проблемой украинской команды должна стать история личных противостояний. Соперники встречались между собой пять раз и лишь в первом матче, состоявшемся в 1999 году, жёлто-синие сумели добыть ничью (0:0). Недавний товарищеский поединок, прошедший менее полугода назад, и вовсе стал настоящим кошмаром для Андрея Шевченко и его подопечных.



Тогда действующие чемпиона мира забили до перерыва четыре раза, а во втором тайме добавили ещё три. Итог — 7:1. Такие встречи быстро не забываются. Даже со скидкой на неофициальный статус и заметно ослабленный состав сборной Украины.

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Андрей Шевченко, впрочем, не считает, что результат последней игры может как-то сказаться на предстоящей. «Однозначно, выводы были сделаны. Мы будем играть официальный матч, а это совершенно другой уровень концентрации. Мы знаем силу французской сборной. Мы серьезно готовимся к игре, и у нас есть план на игру", — заявил Шевченко.



Испытывает большие проблемы украинская сборная и с составом. В ближайший вторник Шевченко не сможет рассчитывать на Тараса Степаненко, Виктора Цыганкова и Артёма Беседина. Первый является лидером центра поля, а второй регулярно наводит жути на самые лучшие защитные линии мира. И именно Виктор добыл для своей сборной недавнюю сенсационную победу над Испанией (1:0).



Под вопросом и участие главного бомбардира украинской команды последних лет Андрея Ярмоленко. Учитывая, что в течение 10 дней сборной предстоит сыграть сразу три отборочных матча, такие потери могут критически сказаться на перспективе не только в конкретной игре с Францией, но и поставить под вопрос всю квалификацию на чемпионат мира.

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Что касается французской команды, то её глубина состава такова, что и лидеров там выделить не так просто — практически каждый футболист может быть заменён на другого, не менее классного игрока. Впрочем, исполнители типа Киллиана Мбаппе, Н'Голо Канте и Антуана Гризманна подходят к предстоящей встрече в полной готовности.



Раз так, предпосылок для сенсации не видим. Гости дадут бой и сделают всё возможное, но разница в классе очевидна. Ждём уверенной победы трёхцветных на классе с разницей в пару мячей.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Франция — Украина 24 марта 2021 года

Сложно рассчитывать на гол Украины при таких проблемах с составом. В то же время французы наверняка будут на протяжении всех 90 минут контролировать игру, что непременно должно вылиться в 1-2, а то и более забитых мячей. К сожалению для сборной Украины, по всей видимости, этот отборочный цикл она начнёт с поражения. Скорее всего, довольно безнадёжного.



Ставка: победа Франции с форой (-1.5) за 1.84.