Бельгия — Уэльс. Прогноз: Райана Гиггза отстранили, но Лукаку от этого легче не станет

24 марта состоится матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Бельгия — Уэльс. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех гостей оценён экспертами в 11.50. А ставки на ничью принимаются за 5.60.
Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Бельгия — Уэльс 24 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч Бельгия — Уэльс получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Бельгия — Уэльс (24.03.2021)
Уже в первом туре отборочного этапа чемпионата мира 2022 года группы E встретятся два главных претендента на первое место — сборные Бельгии и Уэльса. Практически безоговорочными фаворитами букмекеры считают хозяев. Да, подбор исполнителей в самом деле сложно сравнивать. Однако всё не так однозначно.
Удивительно, но за последние восемь лет (период, за который бельгийцы стали серьёзной угрозой для любого соперника) им так и не удалось обыграть команду Уэльса. Хотя возможности имелись. Стороны четырежды встречались в рамках различных квалификационных турниров — дважды побеждали валлийцы, ещё две встречи завершались вничью. При этом в каждом из случаев именно бельгийцы считались явным фаворитом.
Большой проблемой для Бельгии во всём отборочном цикле могут стать постоянные травмы Эдена Азара. Всё же речь о капитане и настоящем олицетворении команды последних лет. Даже когда на клубном уровне дела шли паршиво, Азар всегда приносил массу пользы сборной. Эден гарантированно не сыграет в мартовском окне, а значит атакующий потенциал может существенно просесть. Также не поможет Аксель Витсель, который продолжает восстанавливаться после травмы.
Рисковал Роберто Мартинес остаться и без ещё одной суперзвезды — из-за вспышки коронавирусной инфекции в «Интере» Ромелу Лукаку временно самоизолировался и лишь после получения нескольких отрицательных результатов теста на COVID-19 прибыл в расположения сборной. В каком моральном состоянии пребывает форвард — неизвестно.
У Уэльса с составом полным порядок — сыграют и Гарет Бэйл, и Аарон Рэмси, и другие ведущие исполнители. Не сможет тренер рассчитывать разве что на Брукса из «Борнмута», но это не самая страшная потеря. Бэйл и вовсе показывает в 2021 году отличный футбол в составе «Тоттенхэма» и накануне матчей сборных пребывает в великолепной форме.
Тем не менее наибольшее количество проблем у Уэльса с тренерской позицией — в конце ноября Райан Гиггз был арестован и обвинён в нападении на свою подругу. С тех пор он получил «временный отпуск», а командой начал руководить Роб Пейдж. Стартовал он классно — в трёх играх Уэльс одержал две победы и один раз сыграл вничью.
Именно битвы между Бельгией и Уэльсом могут стать определяющими в борьбе за первое место, ведь другие участники группы Е вряд ли составят существенную конкуренцию звёздным сборным — помимо них, борьбу за квалификацию на чемпионат мира поведут Эстония, Чехия и Беларусь.
Разумеется, хозяева будут иметь заметное территориальное преимущество, но быстрые контратаки — это хлеб валлийцев. Тут достаточно исполнителей, которые прекрасно используют свободное пространство. Поставим на аутсайдера с форой.
Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Бельгия — Уэльс 24 марта 2021 года
Неоднозная ситуация с атакующим потенциалом Бельгии и уверенная игра Уэльса говорят о том, что предстоящий матч не станет лёгкой прогулкой для хозяев. В целом вполне вероятна ничья или даже победа подопечных Пейджа. Очевидно, что разгрома со стороны бельгийцев не случится. Они традиционно неудачно играют с валлийцами.
Ставка: победа Уэльса с форой (+1.5) за 1.94.
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