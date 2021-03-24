Россия U21 — Исландия U21. Прогноз: Чалов, Дивеев и Маслов помогут Максименко на Евро-2021

25 марта 2021 года состоится матч 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы — 2021 Россия U21 — Исландия U21. Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех исландцев оценён экспертами в 6.00. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2021 Россия U21 — Исландия U21 25 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч молодёжного Чемпионата Европы-2021 Россия U21 — Исландия U21 получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз матча молодёжного Евро-2021 Россия — Исландия (25.03.2021)

Вторая половина марта в самом разгаре. Клубный футбол взял паузу, чтобы дать возможность международным командам провести стартовые матчи отборочного цикла чемпионата мира — 2022. Вместе с этим под шумок в Венгрии и Словении пройдёт молодёжный Евро — 2021, групповой этап которого запланирован на период с 24 по 31 марта.



25 марта на стадионе «Альцуфер» в венгерском городе Дьёр сборная России U21 сыграет со сборной Исландии U21. При жеребьёвке россияне попали в группу С, где также выступят Франция и Дания. Согласно регламенту, в следующую стадию из группы выходят две команды, набравшие наибольшее количество очков после трёх туров.



Букмекеры логично считают явными фаворитами группы С французов, у них много звёздных игроков. Следующей в списке претендентов на победу идёт наша сборная, но такой вариант расценивается уже внушительным коэффициентом 5.00. Зато выход россиян в следующую стадию эксперты считают вполне вероятным и дают на него коэффициент 2.10.



Во время квалификационного турнира соперники были не самые сильные. В числе аутсайдеров Латвия с Эстонией, потолкались Сербия и Болгария, а настоящую конкуренцию составила сборная Польши. Но отдать должное подопечным Михаила Галактионова всё же стоит. Заняли первое место, обойдя поляков на три очка. Хотя без нервов, как водится, не обошлось.



За десять встреч они одержали семь побед, потерпели лишь одно поражение и забили 22 мяча. Отдельное внимание стоит обратить на количество пропущенных, их всего четыре штуки. Что любопытно – среди всех остальных участников меньше пропустила только мощная сборная Испании, но ей противостояли греки и македонцы.



Исландия U21 тоже успела выделиться. В группе с крепкими итальянцами, ирландцами и шведами она заняла достойное второе место, набрав 21 очко. До Италии не хватило четырёх пунктов, а Ирландия отстала лишь на два. Но нельзя не отметить, что «викинги» за десять игр тоже добыли семь побед. Стабильно обыгрывали аутсайдеров, здорово смотрелись против прямых конкурентов — и прошли дальше.



Однако с результативностью у исландцев было всё хорошо лишь в битвах с явными аутсайдерами, Арменией и Люксембургом. А со взятием ворот более серьёзных соперников непременно возникали трудности. Например, Швеции за две игры они забили лишь один раз, причём «тре крунур» тогда остались в меньшинстве.

Италия, к слову, пропустила от подопечных Йонассона тоже однажды. Любопытно, что в обоих случаях они играли на своем поле. Теперь же все команды находятся в равных условиях, и у Исландии нет серьёзных козырей. Сборная России U21, на наш взгляд, тут выглядит предпочтительнее.



В составе много футболистов, которые уже вовсю рубятся в РПЛ и являются лидерами своих клубов. Нет вопросов к линии обороны. Матвея Сафонова нет, но Александр Максименко в последнее время хорош. Так что мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.27. Молодёжной российской команде точно по силам набрать очки в игре с исландцами. Много номинальные гости не пропустят, но по подбору исполнителей они явно уступают.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2021 до 21 года Россия U21 — Исландия U21 25 марта 2021 года

Молодёжная сборная России здорово провела квалификационный раунд и даже имеет неплохую возможность выйти в плей-офф Евро-2021. В первом туре предстоит сразиться с Исландией U21, у которой нередко возникают проблемы в матчах с крепкими соперниками. На наш взгляд, российской команде вполне по силам заработать первые очки.



Ставка: Россия U21 не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.27.