Германия — Исландия. Прогноз: Йоахим Лёв сделает всё, чтобы уйти из сборной красиво

25 марта состоится матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Германия — Исландия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех гостей оценён экспертами в 23.00. А ставки на ничью принимаются за 9.90.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Германия — Исландия 25 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Германия — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.41.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Германия — Исландия (25.03.2021)

Конец марта ознаменовался международной паузой — первой в 2021 году. Европейские сборные разобрались с Лигой наций УЕФА и наконец-то начнут отбор на первенство планеты 2022 года, которое пройдёт в Катаре. Немцы попали по итогам жеребьёвки в группу J, в первом туре их ожидает поединок с крепкой Исландией.



Исландская сборная в последние нескольких лет добилась внушительного прогресса и стала серьёзным раздражителем для многих коллективов. Команда из страны с населением в 350 тыс. человек на Евро-2016 сенсационно вышла в четвертьфинал, попутно выбив Англию. Впрочем, с тех пор многие адаптировались к стилю игры северян и без особых проблем с ними расправляются. Кажется, бундестим тоже существенного отпора в предстоящей игре не ощутит.



Взять хотя бы последние результаты Исландии. Сейчас она идёт на серии из пяти поражений, а в десяти последних матчах одержала всего три победы. Команда крайне мало забивает (лишь в одном из последних десяти поединков отправляла в ворота соперника больше одного мяча) и немало пропускает. 0:4 от Англии, 0:3 от Дании, 1:5 от Бельгии. Будет очень непросто противопоставить что-то немецкой машине, пребывая в такой ужасной форме.



Немцы тоже переживают не лучший период. И всё же в 10 последних матчах потерпели всего одно поражение. Зато какое! В ноябре прошлого года бундестим опозорилась в матче со сборной Испании — 0:6. К слову, именно тем конфузом для подопечных Йоахима Лёва и закрылся 2020 год. Игра с Исландией видится идеальной возможностью извиниться перед своими болельщиками с помощью крупной победы.



Чемпионат мира 2018 года в России получился для немцев провальным. Тогда ещё действующие победители турнира не сумели даже выйти из группы, сенсационно проиграв сборной Южной Кореи. Подопечные Йоахима Лёва наверняка желают доказать свою профпригодность. Начинать нужно с первых же матчей отбора.



Особенная ситуация и у самого Лёва — многолетний наставник сборной Германии уже объявил об уходе по итогам предстоящего чемпионата Европы, однако вряд ли это означает, что к отбору на ЧМ-2022 он отнесётся халатно. Немецкая строгость вкупе с преданностью команде говорит о том, что желание показать самый лучший результат будет зашкаливать как у него, так и у футболистов. Все они появились в национальной сборной уже при Йоахиме.



После того как Исландия сумела заявить о себе на Евро-2018, северная сборная сыграла со многими большими командами, но не с Германией. Последняя встреча немцев и исландцев случилась в далёком 2003 году — тогда Германия уверенно победила со счётом 3:0. Месяцем ранее сборные сыграли и в Исландии, однако в том матче голов забито не было.

На этот раз не видим особых предпосылок для сенсации. Немцы, что заметно по уровню исполнителей, не испытывают проблем с мотивацией. Плюс своё поле. Ждём уверенную победу фаворита.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Германия — Исландия 25 марта 2021 года

Учитывая все исходные данные, в предстоящем матче просматривается уверенная победа немцев. Возможен и разгром — уж в слишком плохой форме пребывают гости. Удачно стартовать в отборе на чемпионат мира хочет каждая команда, однако немецкая сборная может попросту задавить классом — в их составе значительно больше звёздных игроков, нежели в заявке соперника. Предлагаю сделать ставку на комфортную победу хозяев.



Ставка 1: победа Германии с форой (-2) за 1.69.



Ставка 2: индивидуальный тотал Германии больше 2.5 гола за 1.72.