Поветкин – Уайт: ещё одно испытание для Русского Витязя

Теперь точно! Дата боя-реванша между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом – 27 марта. Поединок пройдёт в рамках бойцовского вечера «Битва на скале». В Поветкина не верили в первом бою, но россиянину удался великолепный удар, после которого Уайт рухнул. Британец требовал немедленный реванш, но из-за коронавируса у россиянина поединок пришлось переносить. И вот они снова встретятся в ринге!

Когда дата боя Поветкин – Уайт – 2

Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом запланирован на 27 марта 2021 года. Бой пройдет в Гибралтаре, на Пиренейском полуострове. Ориентировочное начало – 00:15 мск 28 марта.



В конце августа 2020 года Поветкин в Великобритании нокаутировал Уайта в пятом раунде, завоевав временный пояс WBC. Уже 21 ноября боксёры должны были вновь встретиться, но реванш не состоялся из-за того, что Александр Поветкин заболел коронавирусом. Бой перенесли на 30 января, а затем его сдвинули на март.



«Боя с Уайтом в январе не будет. Мы недооценили последствия вируса, всё прошло не так гладко, как мы считали. Бокс — это серьёзная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймём, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой», — рассказал промоутер Андрея Рябинский.



Но сейчас вероятность отмены ничтожна, оба бойца уже отправились к месту поединка. И в этом бою будет на что посмотреть!

Где смотреть бой Александр Поветкин – Диллиан Уайт

Бой-реванш между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «РЕН ТВ». Ориентировочное начало поединка – 00:15 мск 28 марта. Кроме того, все бои турнира можно будет смотреть на стриминговом сервисе DAZN.

Полный кард боксёрского вечера Поветкин — Уайт 2

Основной кард



Александр Поветкин – Диллиан Уайт



Тед Чизмен – Джей Джей Меткалф



Прелимы (андеркард)



Фабио Уордли – Эрик Молина



Юссеф Кумари – Кейн Бейкер



Крис Конго – Майкл Макинсон



Эрик Пфайфер – Ник Уэбб

Коэффициенты букмекеров на бой Поветкин – Уайт

По оценке букмекеров, фаворит боя – Диллиан Уайт. Поставить на его победу в бою-реванше можно с коэффициентом 1.35, это примерно 67%. Сделать ставку на то, что и во второй раз победа останется за Поветкиным, можно с коэффициентом 3.35 (29%). На ничью эксперты предлагают коэффициент 24.00 (4%).

Форма Александра Поветкина и Диллиана Уайта

Для Уайта этот бой – последний шанс вернуть подмоченную репутацию и хоть какие-то перспективы на титульные бои. Британец готовился к тому, чтобы выйти в 2021 году на бой с Тайсоном Фьюри в статусе официального претендента. Но получилось так, что Уайт подвёл своего промоутера – апперкот Поветкина в 5-м раунде отправил его в нокаут. Ну а Фьюри теперь не до Уайта, у него на повестке дня бой с Энтони Джошуа.

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа. Прогноз букмекеров: Цыганский король останется непобеждëнным Нас ждëт настоящая рубка, но у Фьюри всё-таки больше шансов.

И всё же Уайт – фаворит предстоящего боя. Ведь и в первом поединке до нокаута он выигрывал. К тому же британец несколько раз отправил Русского Витязя в нокдаун.



«Нокдауны были, но чувствовал себя хорошо, мне повезло, что получилось так ударить. Некоторые бои Уайта я смотрел и видел, что он пропускает снизу, отрабатывал комбинации слева снизу и справа. Попал хорошо, может быть, это лучший нокаут в моей карьере», — признался Поветкин после боя.



Что остается британцу? Сейчас он убеждает всех в том, что произошедшее – случайность. Уайт даже договорился до того, что он просто случайно упал, а никакого нокаута на самом деле не было. Но разговоры разговорами, а всё покажет ответный бой. Если Уайт победит, то дверь его карьеры приоткроется, если же вновь победа останется за Поветкиным, то эта самая дверь будет заперта наглухо.



«Уайт сказал, что не было нокаута, а он просто упал? Очень хорошо зашёл! Конкретно! Говорить можно всё что угодно, но все всё видели. Может, он просто не помнит этого удара и нокаута, поэтому и говорит, что его не было. Для него его действительно не было.



Конечно, я хотел бы реванша с Уайтом. Потому что он слишком много говорит. Хочется ещё раз его уронить, чтобы поменьше болтал. А потом уже постараюсь выйти на бой за титул чемпиона мира», — сказал Поветкин. Правда, Андрей Рябинский уже говорил, что будет уговаривать Поветкина завершить карьеру и позаботиться о своем здоровье. В любом случае, многое будет зависеть от исхода предстоящего поединка.

Прогнозы экспертов на бой Поветкин – Уайт

Эксперты высказывают свои мнения, но однозначных прогнозов не дают. Все-таки бой слишком сложный для анализа, учитывая результат первой схватки.



«Безусловно, верю во вторую победу Поветкина. Саня же не раз всё доказывал, и меня он убедил, что удар, ставший победным, был запрограммированным и подготовленным.



Лаки-панч – так всегда говорят про удары, которые случайно вылетели и привели к совершенно иному исходу боя, но это не тот случай. И потом, случайных ударов не бывает. Их всегда отрабатывают на тренировках. В нужный момент Саня вспомнил и отработал. Так что я не думаю, что эта история про случайность», — заявил Николай Валуев. Рой Джонс считает, что победит тот, кто лучше сможет подстроиться под соперника. «Победитель боя больше всего зависит от команд и подготовки. Этот поединок о том, какой угол, какая команда сможет лучше настроиться, какая команда будет готова к изменениям по ходу встречи.

Поветкин постоянно приспосабливался в первом бою, он поднимался с пола, подстраивался, менялся и смог достать Уайта. Факт, что он достал и нокаутировал Уайта, значит, что он сможет сделать это еще раз.

Определяющим фактором станет то, как Поветкин будет боксировать в этот раз и кто сможет быстрее подстроиться к бою. Тот, кто сделает это быстрее, тот и будет победителем», — сказал Джонс. Ну а Михаил Кокляев уверен, что бой продлится все 12 раундов. «Предыдущий их бой, первая встреча показала, что Уайт — бьющий спортсмен. Мы все видели, что Александр был в нокдауне. Но я думаю, что тренерский состав Александра Поветкина учтёт все ошибки.



Я уверен, что Уайт не сможет положить Александра. Думаю, что в этот раз они пройдут всю дистанцию, потому что и Уайт сделает некие поправки в подготовке против левой руки Александра. Мой прогноз — будет пройдена вся дистанция. Никто никого не нокаутирует», — отметил Кокляев.



До боя всего несколько дней, самое время выбрать свою ставку на поединок Поветкин – Уайт 2. Удачи!