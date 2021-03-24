ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 5-й матч: Паскуале станет ночным кошмаром для Никитина

25 марта состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.07, а успех ярославцев оценён в 3.80.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 25 марта 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.52. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.85. Гол в первые десять минут идет за 2.11.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (25.03.2021)

Полуфиналы конференций плей-офф КХЛ в самом разгаре, всё интересное впереди. Уже определился первый финалист Восточной конференции — казанскому «Ак Барсу» хватило четырёх матчей, чтобы выбить из розыгрыша «Салават Юлаев». Однако в остальных парах настоящая заруба только начинается. И это превосходно.

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25 марта в Москве на льду «ЦСКА-Арены» состоится пятый поединок между столичным ЦСКА и ярославским «Локомотивом». После четырех встреч в серии счет равный, 2-2. Отличная новость, ведь болельщики смогут увидеть еще как минимум две игры. Пока что соперники идут нога в ногу: по одной победе на своём льду, по одной победе в гостях.



Первый подвиг совершили ярославцы, когда в Москве сумели сдержать мощную атаку «армейцев» (2:0). Разумеется, хозяева не могли спокойно отдать вторую домашнюю игру, а потому ожидаемо прибавили. Тогда удалось расколдовать Эдди Паскуале и забить два быстрых гола в первом периоде. Во многом это предрешило исход — победа москвичей со счётом 4:1.



Казалось, что переезд в Ярославль поможет «железнодорожникам» почувствовать себя против победителя «регулярки» ещё увереннее. Так и произошло, по итогу на своем льду даже перебросали гостей из столицы (28-18). Однако реализовать все моменты не получилось. Игра добралась до овертайма, где столичному клуб посчастливилось забить первым.

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Четвертый поединок серии по большому счету был похож на третий. Встреча вновь получилась напряженной, с первого вбрасывания пошла серьезная борьба, нужно было сходу попасть в темп и движение. Дебют остался за ЦСКА, хозяева даже получили удаление, но смогли выстоять. Этот момент оказался переломным.



Затем уже «Локо» здорово переходил из обороны в нападение, смело атаковал позиционно, давил. Второй период тоже остался за ним, причем как по статистическим показателям, так и по заброшенным шайбам. Ярославский клуб много времени проводил в чужой зоне, активно нагнетал, поддерживал темп и забросил две шайбы буквально за одну минуту.



В третьей двадцатиминутке команда Игоря Никитина логично побежала спасать положение, но не помогла даже смена вратаря на шестого полевого в концовке. Более того, пока Ларс Юханссон отсутствовал, нападающий ярославцев Егор Коршков со своей зоны забил третью шайбу, сняв вопросы о победителе.

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Теперь серия снова перемещается в Москву. Понятно, что «армейцы» будут сверхмотивированными и злыми, наверняка с первых минут предложат Андрею Скабелке высокий темп и постараются открыть счёт. Тенденция в данном противостоянии пока такая, что непременно побеждает тот, кто забрасывает первым.

Но ждать слишком много голов мы бы всё же не стали. Во-первых, Эдди Паскуале оформил четвёртый шат-аут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, что наверняка придаст ему и команде уверенности. Во-вторых, соперники обладают отличной обороной, за четыре поединка на двоих оформили лишь 13 шайб. Так что ТМ 4 шайб за 1.92 выглядит нормально.



Соперники уважают и опасаются друг друга. Строго говоря, красно-синим везёт: они вполне могли бы вернуться домой при 1-3 в серии. Накануне москвичи проиграли все единоборства и непривычно бледно действовали на «пятачке». Ждём выводов от тренерского штаба. Подопечные Андрея Скабелки хороши настолько, что на данный момент даже больше заслуживают финала конференции.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставки на 5-й матч плей-офф КХЛ 25 марта 2021 года

ЦСКА не сумел в прошлой игре в Ярославле справиться с «Локо», хозяева смотрелись ощутимо лучше и заслуженно сравняли счет в серии. Разумеется, на своем льду «армейцы» попробуют вернуть лидерство, для этого придётся сильно добавить в движении и единоборствах. Однако большого количества голов не ждем, оборона с обеих сторон отличная, а Эдди Паскуале на днях оформил четвертый шат-аут в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.



Ставка: тотал меньше 4 шайб за 1.92.