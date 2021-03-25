Хоть в чём-то игроки «Тамбова» похожи на Олича и Триппьера. Большие проблемы из ничего

Вчера в российском футболе разразился скандал. Двух футболистов «Тамбова» — клуба, который уже давно не платит игрокам, клуба, который спасали, чтобы «не портить репутацию» РПЛ, – подозревают в ставках против себя. Уже известны имена подозреваемых – Александр Еркин и Дмитрий Герман. А ставили они на игры «Тамбова» против «Сочи» (0:5) и «Краснодара» (0:4).

Почему это произошло?

Все просто – финансовое положение в клубе настолько плачевно, что футболисты нашли способ подзаработать. Более того, говорят, что в самом «Тамбове» понимали, что игроки команды занимаются подобными вещами, но пресечь это просто не смогли. Потому что клуб не платит игрокам.



Пока известны имена двух подозреваемых, но есть информация о том, что РФС будет проверять и других игроков на причастность к ставкам против себя. Если внимательно посмотреть хотя бы два вышеупомянутых матча, то спорных моментов можно найти довольно много. Тот же Герман в матче с «Краснодаром» заработал пенальти в свои ворота спустя три минуты после выхода на замену. И этот фол выглядит очень подозрительно.



Что грозит игрокам? Штрафы и дисквалификация, вплоть до пожизненной. Решение примут по завершении расследования. На самом деле эта ситуация далеко не первая что в российском, что в мировом футболе. Только в последнее время наказывали троих футболистов «Машука-КМВ», игравших на тотализаторе на систематической основе: вратаря Ярослава Малолеткова и защитника Романа Демидова, они получили запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности, на один год и штраф 300 тыс. рублей, защитника Даниила Лезгинцева дисквалифицировали на два года и оштрафовали на ту же сумму, что и его товарищей по команде.



Ещё один случай – дисквалификация двух игроков «Сочи» Никиты Колдунова и Павла Коркина на полгода. До этого двухлетний бан за игру на тотализаторе получил спортивный директор «Чайки» Олег Баян. Так что Еркин и Герман не одиноки. А если обратить внимание на европейский футбол, вы будете удивлены, в какой элитной компании оказались футболисты «Тамбова».

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Ивица Олич

Да-да, новоиспечённый главный тренер ЦСКА имеет в своей биографии такое пятно. Это случилось в сезоне-2016/17, когда хорват заканчивал карьеру во второй немецкой Бундеслиге, выступая за «Мюнхен-1860». С банковских карт Олича пополняли аккаунты букмекерских компаний, а затем делали ставки на игры второй Бундеслиги. Всего таких эпизодов набралось 11. Олич отделался легко – два матча дисквалификации и 20 тыс. евро штрафа. Все потому, что доказать, что ставки делал сам хорват, не удалось. Олич утверждал, что ставки делали его друзья.

Киран Триппьер и Дэниэл Старридж

Игрок «Атлетико» и сборной Англии по ходу текущего сезона получил 2,5 месяца бана и штраф в размере 70 тыс. фунтов. Солидно, учитывая, что наказание пришлось на самый разгар сезона. Всё произошло летом 2019 года, когда Киран переходил из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Он рассказал друзьям о грядущем трансфере, а те, не мудрствуя лукаво, сделали ставки на переход Триппьера в испанский клуб. Следствие доказало вину футболиста в четырёх из семи подозрительных эпизодов.

Что до Старриджа, тот и вовсе оказался рецидивистом. Его несколько раз ловили на том, что он сообщал родственникам информацию о своих переходах. Сначала его отстранили на шесть недель, а после повторного нарушения удвоили дисквалификацию. Самое смешное в этой истории – Старридж советовал двоюродному брату ставить на свои переходы в «Милан» и «Севилью», тот ставил крупные суммы денег (10 тыс. фунтов), но трансферы срывались. Ни денег – ни футбола, грустный конец. Кстати, после второй дисквалификации Старридж разорвал контракт с турецким «Трабзонспором», после этого он находится без клуба.



Кроме того, за ставки получали наказания Пол Скоулз и Джанлуиджи Буффон. Правда, в их случае нарушения были не такими грубыми – они не ставили на матчи своих команд.

Уэйн Шоу и пирог

Эта история обошла весь мир! В феврале 2017 года запасной вратарь клуба «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу съел пирог прямо на скамейке запасных во время матча 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала». Событие интересное, но, учитывая габариты 45-летнего голкипера, не такое уж и необычное. Вот только после игры выяснилось, что букмекер – спонсор матча – принимал ставки на то, что Шоу съест пирог во время игры. И на этот исход поступили ставки.



Сам голкипер говорил, что не ставил на это, но признался, что ставки сделали его друзья. «Друзья рассказали мне, что принимаются ставки на то, что я съем пирог во время матча. Я не ел ничего весь день, поэтому посмеялся и сказал им, что всё возможно. Не думаю, что кто-то так сильно заработал на этом. Разве что кто-то отбил деньги за билет», — заявил Шоу после матча.



Однако эти объяснения ему не помогли. Шоу оштрафовали на 375 фунтов, дисквалифицировали на два месяца, а «Саттон» расторг с ним контракт.

Джоуи Бартон

Это, пожалуй, самый известный ставочник в мире футбола. Более 1500 ставок, несколько дисквалификаций, курсы лечения от игромании – не помогало ничего. Сам Бартон признавался, что делает ставки с 12 лет и выступает за легализацию ставок для футболистов.



«Если бы футбольная ассоциация Англии копнула поглубже, то вышвырнула бы половину игроков Премьер-лиги. Они путают ставки с договорными матчами. Договорняки – это плохо и вредит целостности спорта, как и употребление допинга, но ставки – это приемлемая вещь», — заявлял футболист. Правда, с оговоркой, что человек, заключая пари, должен контролировать себя.



Все эти истории разные, но заканчивались они одинаково – наказанием провинившихся. Помните, что ставки – это не заработок, а лишь развлечение, и тогда у вас всё будет хорошо. Удачи!