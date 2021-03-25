Карен Хачанов — Янник Ханфман. Прогноз: шанс подняться в рейтинге для 3-й ракетки России

Большинство лидеров тура не приедут в Майами. Карену нужно этим пользоваться.

26 марта Карен Хачанов и Янник Ханфман сыграют в матче второго круга соревнований категории “Мастерс” в Майами (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Хачанова. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.23, успех немца оценён коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Майами Карен Хачанов — Янник Ханфман 26 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Карена Хачанова и Янника Ханфмана получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.04. На третий сет можно поставить за 2.50.

Анализ матча турнира в Майами Карен Хачанов — Янник Ханфман (26.03.2021)

Качественные выступления российских теннисистов в последние месяцы позволили им стартовать на престижном турнире категории «Мастерс» в Майами сразу со второго круга. Не исключением стал и Карен Хачанов, который всё ещё находится в топ-25 рейтинга ATP.

СКА — «Динамо». Прогноз на 5-й матч: Брагин, Крикунов и Яшкин устроят жару в Петербурге Почти половину шайб в серии соперники забросили в третьих периодах.

В первом для себя поединке на турнире третья ракетка страны сыграет с представителем Германии Янником Ханфманом. Это довольно опытный спортсмен, однако звёзд с неба он определённо не хватает и значимых достижений не имеет.

Теннисисты встретятся в официальных матчах впервые и это совершенно неудивительно, ведь на протяжении всей карьеры Ханфман лишь изредка врывался в топ-100 мирового рейтинга. Лишь в 29 лет он впервые завершил год в первой сотне (по итогам 2020 года стал 99-й ракеткой мира). Хачанов же начиная с 19 лет стабильно стоит в сотне, поэтому соперники фактически выступали в разных дивизионах.

На старте «Мастерса» в Майами Ханфман обыграл американца Стива Джонсона, который уже давно не демонстрирует свой лучший теннис. Матч абсолютно по делу завершился победой Янника со счётом 7:5, 6:2. Теперь перед ним стоит ещё более сложная задача — обыграть 22-ю ракетку мира из России.

Хоть в чём-то игроки «Тамбова» похожи на Олича и Триппьера. Большие проблемы из ничего Ставками баловались многие звезды футбола. Но все понесли наказание.

Карен Хачанов провёл в 2021 году 14 матчей, в которых одержал 9 побед. И если боевые поражения от Стефаноса Циципаса в Роттердаме и Маттео Берреттини на Australian Open можно назвать объяснимыми (соперники идут выше него в рейтинге), то вылет с соревнований в Дубае от Жереми Шарди и проигрыш Мэттью Эбдену в Марселе явно нельзя занести россиянину в актив.

Тем не менее, и Шарди, и Эбден всё же ощутимо превосходят Ханфмана в классе. Игроков, которые большую часть своей карьеры провели на турнирах категории «Челленджер», представители топ-25 рейтинга АТР должны обыгрывать без особых проблем. Кажется, так будет и в этот раз. По крайней мере букмекеры с таким мнением согласны.

Что касается немецкого теннисиста, то его результаты в новом сезоне впечатляют ещё меньше — две победы в семи матчах. При этом случались и поражения по типу 5:7, 6:4, 3:6 от 210-й ракетки мира Матиаса Бурге на «челленджере» в Италии. Будем откровенны — уровень игры Янника невысок ни в принципе, ни конкретно на этом этапе карьеры.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси». Прогноз: Овечкин снова в строю. Теперь его ничто не остановит! Ови пропустил несколько тренировок из-за травмы, но теперь всё в порядке. Погоня за рекордами продолжается.

Ханфман не отличается сверхмощной подачей или же какими-то другими аспектами игры — обычный теннисист, который умеет всё на откровенно среднем уровне. Янник редко получает возможность сыграть в основной сетке соревнований категории «Мастерс», поэтому большую роль предстоящем матче должна сыграть психология. Бывают нервы и у Карена, однако не в матчах со 108-й ракеткой мира — здесь нужно побеждать уверенно и быстро. Возможно, даже в тренировочном темпе.

Потому возьмём победу россиянина в двух партиях, на этот вариант дают нестыдный коэффициент 1.65. Можно взять победу фаворита с форой, но планка установлена довольно высоко. Потому П1 в двух сетах смотрится надёжнее.

Ставки на матч турнира в Майами Карен Хачанов — Янник Ханфман 26 марта 2021 года

Ханфман вряд ли создаст большое количество проблем Хачанову на таком серьёзном турнире. Карен опытен и показывает достойный уровень тенниса в 2021 году. Россиянину будет достаточно сделать по одному брейку в каждой из партий — свои подачи он обязан удерживать. Примерно по такому же сценарию прошёл матч Ханфмана с другим представителем России Андреем Рублёвым на Australian Open 2021 — 3:6, 3:6, 4:6.

Прогноз: победа Хачанова со счётом 2-0 за 1.65.