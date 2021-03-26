ЧМ по фигурному катанию, СКА — «Динамо» и другие матчи. Что смотреть 26 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 26 марта.
На что ставить в футболе 26 марта
Футбола высокого уровня сегодня нет – день паузы между турами отбора на ЧМ-2022 и молодёжном Евро — 2021. Так что отдохните или сделайте ставку на киберфутбол!
На что ставить в хоккее 26 марта
А вот в хоккее продолжается второй раунд Кубка Гагарина. СКА уже сегодня может оформить путевку в следующий этап, в серии с «Динамо» 3-1. А вот в битве «Авангарда» и «Металлурга» пока ещё рано ставить точку, тут 2-2. После полуночи, как всегда, смотрим НХЛ, здесь 4 матча.
На что ещё ставить 26 марта
На чемпионате мира по фигурному катанию время женской произвольной программы. Явный фаворит Анна Щербакова, а вот Александра Трусова короткую программу провалила и пока только 12-я. Елизавета Туктамышева идëт на третьей позиции. Посмотрим, получится ли у россиянок занять весь пьедестал почета.
В баскетбольной Евролиге российское противостояние «Химки» — «Зенит». Петербуржцам победа нужнее, но химчане в последнее время стали подавать признаки жизни. Интересный матч в Греции: «Олимпиакос» примет «Фенербахче». 11 матчей пройдёт в НБА.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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