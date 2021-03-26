ЦСКА после Гончаренко. Олич выиграет Кубок России, но не попадёт в Лигу чемпионов

То, о чём говорили уже давно, всё-таки свершилось. Виктор Гончаренко покинул ЦСКА. Правда, произошло это максимально странно. Белорусский специалист удержался на своём посту и после прошлогоднего отъезда на родину, и в межсезонье, и даже в зимнюю паузу. Но несколько неудач на завершающем отрезке РПЛ – и чаша терпения руководства армейцев переполнилась.

Новым главным тренером ЦСКА стал хорват Ивица Олич. Из плюсов – это без преувеличения легенда московского клуба, болельщики примут его хорошо. Из минусов – отсутствие опыта самостоятельной тренерской работы в большом клубе и тот факт, что времени на подготовку и какие-то изменения просто нет. Посмотрим, что букмекеры пророчат ЦСКА под руководством Олича в этом сезоне.

Возможность вкатиться в РПЛ есть. Но в ЛЧ ЦСКА не попадет

Итак, с каким багажом Ивица Олич принял ЦСКА? Команда перенесла вспышку коронавируса, что, конечно, повлияло на результаты. Поражения от «Локомотива», «Арсенала» (особенно болезненное) и «Зенита» отбросили армейцев аж на пятую строчку. Правда, у ЦСКА сейчас столько же очков, сколько у «Сочи» и «Локомотива», можно считать, что клуб делит 3-5-е места с этими командами. От лидера – «Зенита» — отставание 8 очков – за 7 туров отыграть его почти нереально. А вот с идущим вторым «Спартаком» потягаться ещё можно, отрыв некритичен – 4 очка.

В плюс Оличу то, что сейчас идёт пауза на матчи сборных команд, можно плотно поработать хотя бы с частью основного состава, сделать какие-то косметические изменения. Да и первый матч под руководством Олича ЦСКА играет против безнадёжного «Тамбова». Немного времени на раскачку у хорвата есть. Но в оставшихся шести матчах будет уже не до шуток.

Что думают о перспективах ЦСКА букмекеры? На чемпионство шансов нет, коэффициент на этот исход 30.00, всего 3% вероятности. Есть сомнения и в том, что команда Олича сможет пробиться в двойку, что даст право выступить в Лиге чемпионов. На это аналитики дают коэффициент 3.20, при том, что шансы «Спартака» оценивают коэффициентом 1.80.

А вот на медали шансы ЦСКА куда более осязаемы. Главным конкурентом эксперты видят набравший ход по весне «Локомотив». Команда Николича действительно выдала впечатляющий рывок, но смогут ли железнодорожники удержать темп? Букмекеры дают коэффициент 1.72 на то, что ЦСКА будет в топ-3, а вот на «Локомотив» коэффициент уже 2.30. При этом шансы «Спартака» аналитики видят куда более высокими, поставить на красно-белых можно за 1.22.

Кубок России – первый трофей Олича?

А вот в Кубке России ситуация другая. После вылета «Зенита» и «Спартака» именно ЦСКА букмекеры считают фаворитом розыгрыша. В 1/4 финала армейцев ждёт «Арсенал». Эта игра будет наверняка полна спортивной злости. Поражение в рамках РПЛ получилось неожиданным и очень обидным. Так что как минимум до полуфинала ЦСКА должен доходить. Обыграть любую из оставшихся команд ЦСКА тоже совершенно точно по силам. Да ещё и «Сочи» с «Локомотивом» свели в одну пару в четвертьфинале.

Неудивительно, что при таких вводных ЦСКА – фаворит Кубка. Поставить на победу команды Ивицы Олича можно с коэффициентом 3.10. Далее идут «Динамо» (4.50), «Локомотив» (4.80) и «Ахмат» (8.50).

Посмотрим, получится ли у хорватского специалиста стать не только легендой ЦСКА в качестве игрока, но и войти в историю успешным тренером армейского клуба. Следим за игрой клуба и букмекерскими раскладами. Удачных ставок!