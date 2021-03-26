Хорватия — Кипр. Прогноз: Модрич с Влашичем пустятся в погоню за Черчесовым и Дзюбой

27 марта состоится матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Кипр. Начало встречи — 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех киприотов оценен экспертами в 19.75. А ставки на ничью принимаются за 8.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Кипр 27 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Кипр получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 2.32.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 в Катаре Хорватия — Кипр (27.03.2021)

На дворе вторая половина марта. Подобравшись к заключительной трети сезона, клубный футбол взял паузу, чтобы у сборных была возможность провести стартовые матчи группового этапа квалификации ЧМ-2022. Календарь плотный, играть предстоит часто, первый тур, к слову, уже отгремел.

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Программа второго тура откроется в субботу, 27 марта, сразу десятью поединками, четыре из которых стартуют в 20:00 мск. В группе H, где выступает сборная России, сборная Хорватии будет принимать сборную Кипра и попробует исправиться за провальный старт.



В первом туре хорватам выпало отправиться в Любляну на стадион «Стожице» и сыграть там со сборной Словении. Во время группового этапа Лиги наций словенцы себя здорово показали, особенно при игре в защите, и заслуженно получили повышение в классе. Разумеется, сбавлять темп никто не собирается.



«Шашечные» активно начали, даже могли выходить вперед уже на десятой минуте, но немного не повезло с отскоком. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич ворвался в штрафную площадь и пробил с острого угла. Мяч скользнул по голкиперу, отскочил в штангу, а затем вылетел в поле. Момент был убойный.

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Зато хозяева свой шанс не упустили. Спустя пять минут Санди Ловрич наказал гостей за потерю в центре поля: сам разогнал атаку и потом сам завершил её ударом с края штрафной, Доминик Ливакович оказался отыгран из-за рикошета. Оставшееся время хорватская сборная владела преимуществом, но создала не так много и спастись не смогла.



Разумеется, в предстоящем поединке с Кипром подопечные Златко Далича будут считаться явными фаворитами, совершенно справедливо букмекеры оценивают их успех низким коэффициентом 1.17. Дело тут не только в том, что играть предстоит на своем поле, хотя это тоже немаловажный фактор.



Дело тут еще и в том, что киприоты выглядят не слишком убедительно. Да, в первом туре квалификации ЧМ-2022 они скатали нулевую ничью со сборной Словакии, что вполне можно считать неплохим результатом для такой скромной команды. Но надо сказать, что результаты словаков в последнее время просели, а играли они на выезде.

Хоть в чём-то игроки «Тамбова» похожи на Олича и Триппьера. Большие проблемы из ничего Ставками баловались многие звезды футбола. Но все понесли наказание.

Второй момент — неубедительная результативность киприотов. Подопечные греческого специалиста Никоса Костеноглу не забили в ворота Словакии, а во время группового этапа Лиги наций за шесть поединков сподобились лишь на два забитых мяча, хотя в группе были невзрачные Черногория, Люксембург и Азербайджан.



Сборная Хорватии, конечно, имеет определенные проблемы в линии обороны, но такими показателями едва ли кого-то можно удивить. Тем более сейчас хорваты проводят полноценные тренировки, наверняка их действия будут более скоординированными в следующих играх. А потому мы бы проверили П1 всухую за 1.71. Что-то в духе 2:0 или 3:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Кипр 27 марта 2021 года

Хорватия провалилась в первом туре квалификации, а потому ей необходимо в срочном порядке догонять лидирующую сборную России. Благо соперник подходящий. Сборная Кипра имеет серьезные проблемы с результативностью, так что особых трудностей у «шашечных», на наш взгляд, возникнуть не должно.



Ставка: победа Хорватии всухую за 1.71.