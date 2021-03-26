Нидерланды — Латвия. Прогноз: Депай и Вейналдум исправятся за кошмар в Турции

27 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Нидерланды — Латвия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.04. Успех хозяев оценён экспертами в 34.00. А ставки на ничью принимаются за 16.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Нидерланды — Латвия 27 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Латвия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.10. Если хозяева забьют как минимум трижды, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Нидерланды — Латвия (27.03.2021)

Сборная Нидерландов редко испытывала большие проблемы в квалификациях на крупные турниры: на ЧМ-2002 и ЧМ-2018 не попали, в остальных случаях спокойно решала задачу. Однако текущий отбор начался с кошмара: в первом туре подопечные Франка де Бура на выезде уступили представителям Турции — 2:4. Наставнику повезло — всё необходимое для быстрой реабилитации имеется. Соперник совсем скромный — Латвия. Да ещё и играть предстоит на своём поле.

ЦСКА после Гончаренко. Олич выиграет Кубок России, но не попадёт в Лигу чемпионов К чему приведёт смена коней на переправе?

Сразу отметим, что такого счёта в Стамбуле голландцы точно не заслуживали. Однако у турков залетало абсолютно всё, а вот оранжевым сильно не везло. То промахнутся с убойной позиции, то вратарь окажется на высоте. Впрочем, теперь это уже никого не волнует.



Победить латвийцев будет несложно — прибалты никогда не считались сильной командой, да и свой матч проиграли не самой мощной Черногории (1:2). Букмекеры не оставляют Латвии фактически ни единого шанса, оценивая их победу коэффициентом 34.00. И, надо сказать, шансы на успех у подопечных Дайниса Казакевича в самом деле микроскопические.



Взять хотя бы последние десять поединков прибалтов во всех турнирах. Добыто всего три победы, при этом две из них одержаны над карликовыми государствами — Андоррой и Сан-Марино. Фарерские острова латвийцы и вовсе не смогли обыграть даже за две попытки — дважды по 1:1. С Мальтой команда Казакевича сыграла вничью, а потом проиграла с минимальным счётом. Грустно, очень грустно.

Хорватия — Кипр. Прогноз: Модрич с Влашичем пустятся в погоню за Черчесовым и Дзюбой За семь последних игр сборная Кипра потерпела четыре поражения всухую.

Что касается личных встреч Нидерландов и Латвии, то вряд ли нужно обращать на них внимание. В предыдущий раз пути сторон пересекались почти шесть лет назад, с тех пор много воды утекло. Тем не менее коротко отметим главное — в трёх матчах оранжевые одержали три победы с общим счётом 11:0.



Похоже, у Латвии не получится забить гол и в этот раз. Уж слишком разозлёнными выйдут голландцы. Поражение от Турции рискует дорого обойтись, ведь группа, в которую они попали, нельзя назвать проходной. Проблемы могут доставить не только турки, но и норвежцы. И именно северяне, ведомые Эрлингом Холандом, возглавили турнирную таблицу по итогам первого тура.



Очевидно, что де Бур сделает перестановки в стартовом составе относительно матча с Турцией. На поле может появиться обновлённая линия защиты, ведь их действия двое суток назад оказались крайне неуверенными. С первых минут на поле может выйти и Люк де Йонг — Мемфис Депай на позиции центрального форварда не впечатлил, а вот форвард «Севильи» забил даже несмотря на то, что вышел на поле лишь во втором тайме. Каждый будет пытаться максимально проявить себя и вряд ли дело ограничится скромной победой.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз на 6-й матч КХЛ: Игорь Никитин не сможет покорить Ярославль В четырех последних очных встречах на своём льду ярославцы не проигрывали ЦСКА в основное время.

Забавно, что Латвия не знает горечи выездных поражений на протяжении уже пяти матчей. Но стоит ли обращать на это хоть какое-то внимание? Андорра, Сан-Марино, Фареры, Черногория, Мальта — натиск вот таких «грозных» соперников им удалось сдержать. Последний матч Латвии с топ-сборной случился в 2016 году и результат оказался ожидаемым. 1:4 от Португалии.



Похоже, в этот раз будет даже хуже. Ждём от фаворита не меньше пяти голов в родных стенах и разгромного успеха. Возьмём Ф1 (-3.5), коээффициент в районе двойки.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Нидерланды — Латвия 27 марта 2021 года

Голландцы явно выйдут с желанием крупно победить и реабилитироваться за поражение в первом туре. Что сможет с этим поделать Латвия? Вероятно, ничего. Прибалтам останется лишь терпеть и ждать завершения матча. Если Нидерландам удастся один или даже два быстрых гола, игровый счёт может стать неприличным. Возьмём победу фаворита с форой



Ставка: победа Нидерландов с форой (-3.5) за 1.97.