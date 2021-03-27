Казахстан — Франция. Прогноз: Мбаппе забьёт, Зайнутдинов не повторит подвиг Шевченко

28 марта состоится матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция, группа D. Начало встречи — 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех казахов оценен экспертами в 29.00. А ставки на ничью принимаются за 9.80.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция 28 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.02.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция (28.03.2021)

На дворе вторая половина марта. Подобравшись к заключительной трети сезона, клубный футбол взял паузу, чтобы у международных сборных была возможность провести стартовые матчи группового этапа квалификации ЧМ-2022. Календарь плотный, играть предстоит часто, первый тур, к слову, уже отгремел.

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Программу второго тура закроют в воскресенье, 28 марта, сразу 15 поединков. Самый ранний из них запланирован на 16:00 мск, сборная Казахстана на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане будет принимать сборную Франции. Казахи не принимали участие в первом туре, поскольку в группе D нечетное количество команд.



Фактически последней игрой для них стало домашнее поражение от сборной Литвы во время группового этапа Лиги наций в ноябре 2020 года. Тогда, к слову, выступление в турнире команда, откровенно говоря, завалила. За шесть туров умудрилась набрать всего лишь четыре очка и заняла последнее место.



Всего удалось забить пять мячей, а пропустить пришлось девять. Хотя в соперниках были такие же скромные Албания, Беларусь и, собственно, Литва. После этого Михал Билек покинул пост главного тренера. Теперь коллектив готовит Талгат Байсуфинов. Проблем у него, разумеется, предостаточно.

Чехия — Бельгия. Прогноз: Куртуа, Лукаку и Де Брёйне сядут в лужу в Праге Трудно поверить, но сборная Чехии вполне способна отправить звёздных бельгийцев в стыки.

Помимо отсутствия игрового тонуса, новому боссу предстоит выбор голкиперов на ближайшие игры, так как один из них — Александр Мокин — покинул расположение из-за семейных обстоятельств. Также стоит отметить потерю защитника Дмитрия Шомко, у игрока волгоградского «Ротора» имеется повреждение.



Всё это только на руку сборной Франции, которая уже успела разогреться. Правда, опыт получился не самым приятным. В первом туре она на своем поле принимала сборную Украины и сенсационно потеряла очки (1:1). Хозяева с первых минут обозначили давление и открыли счет уже на 19-й минуте, отличился Антуан Гризманн.



Однако после перерыва они заметно расслабились, за что тут же были наказаны. Александр Караваев опередил Мбаппе на подборе, прорвался к линии штрафной и прострелил на Сергея Сидорчука. Мяч после удара пятого номера гостей угодил в Преснела Кимпембе и отскочил в ворота. Льорис завалился в другую сторону. В оставшееся время имели преимущество, реализация подвела.

Сербия — Португалия. Прогноз: Криштиану Роналду выйдет из тени, Тадич не сдюжит Сборная Португалии пока не забила в отборе к ЧМ-2022, однако уже одержала первую победу.

Теперь подопечные Дидье Дешама наверняка отнесутся к сопернику со всей серьезностью, а потому ждать от них милости хозяевам вряд ли придется. Между командами пропасть, причем как по части исполнительского мастерства футболистов, так и по части результатов в международных играх.



Мудрить тут нечего, мы бы проверили победу французов с форой (-2) за коэффициент 1.66. Последняя и единственная за семь предыдущих игр победа Казахстана случилась над сборной Литвы в сентябре прошлого года. Трёхцветные недооценили украинцев, но сенсации в Нур-Султане не ждем. Вторая осечка подряд на старте цикла — это непозволительная роскошь для действующего чемпиона мира.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Франция 28 марта 2021 года

Франция недооценила сборную Украины, за что поплатилась двумя очками. Теперь же ждем от неё более собранной игры, шансов на сенсацию у скромного Казахстана крайне мало. Тем более, французы успели прогреться, а казахстанцы — нет. Скорее всего, трёхцветные уверенно разберутся с аутсайдером группы.



Ставка: победа Франции с форой (-2) за 1.66.