Россия — Франция, «Металлург» — «Авангард» и другие матчи 28 марта: что смотреть сегодня

А ещё — первая гонка в Формуле-1, Медведев и Хачанов в Майами, куча игр в ФНЛ.

2021 год набирает обороты: март выходит на финишную прямую, апрель потихоньку стучится в окно. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 28 марта.

На что ставить в футболе 28 марта

Первая международная пауза в 2021 году продолжается. Второй тур европейской квалификации на ЧМ-2022 дарит огромное количество матчей. Впрочем, по-настоящему интересных вывесок немного. Как правило, топовые сборные встречаются с аутсайдерами и середняками.

Казахстан — Франция. Прогноз: Мбаппе забьёт, Зайнутдинов не повторит подвиг Шевченко Французы потеряли очки со сборной Украины, а казахи в первом туре отбора ЧМ-2022 не играли.

Раньше всех начнут в Казахстане, туда пожалуют французы (16:00 мск). Три часа спустя прозвучит свисток судьи ещё в четырёх играх: Грузия — Испания, Дания — Молдавия, Албания — Англия, Армения — Исландия. Основная масса встреч стартует в 21:45, их будет сразу десять.



Выделим несколько основных. Швеция со Златаном Ибрагимовичем против Косово, Италия навестит Болгарию, а Украина на своём поле сразится с Финляндией. Также Израиль встретится с Шотландией, а Румыния — с Германией.



Основное внимание отечественных любителей футбола будет приковано к молодёжному чемпионату Европы. Сборная России U21 разгромила Исландию, однако следующий соперник гораздо опаснее. Это Франция, сенсационно уступившая Дании в первом туре. Права на ошибку у трёхцветных больше нет, потому мотивация у них будет запредельная. Начало — в 22:00.

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Также состоятся два товарищеских матча с участием национальных команд, хотя вывески откровенно скромные. Греция сыграет с Гондурасом (17:00), а Северная Ирландия — с США (19:05).



В ФНЛ добрались до 33-го тура, по традиции все 11 поединков состоятся в один день. Раньше всех на поле выйдут футболисты «Томи» и «Торпедо» (11:00). Отметим ещё несколько игр: «Енисей» против «Балтики» (13:00), «Нижний Новгород» против «Краснодара-2» и «Крылья Советов» в гостях у «Алании» (обе — 16:00).

Матчи по хоккею для ставок 28 марта

В Кубке Гагарина продолжается второй раунд, на воскресенье запланирована всего одна игра. В Магнитогорске «Металлург» сразится с «Авангардом», начало — в 14:30 мск. Омичи ведут в серии со счётом 3-2, а потому права на ошибку у уральского клуба больше нет.

Несколько ранних матчей в НХЛ. Гвоздь программы — очередная битва «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (19:00). Три часа спустя придёт время для «Коламбус Блю Джекетс» и «Детройт Ред Уингз».

На что ещё ставить 28 марта

В Майами набирает ход крупный теннисный турнир. У мужчин Даниил Медведев сыграет с Алексеем Попыриным, а Карен Хачанов — с Янником Синнером. У девушек Людмила Самсонова сразится с Марией Саккари, а Анна Калинская попробует одолеть Гарбинье Мугурусу.



Гоночный сезон наконец-то раскрывается во всей красе. Прежде всего, первый этап Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Гонка стартует в 18:00 мск. В 13:50 начнётся третья гонка в Формуле-2 (тоже в Бахрейне), а вот гонщики MotoGP пойдут в бой в Катаре (20:00).



Три игры пройдут в Единой лиге ВТБ. «Енисей» померяется силами с «Нижним Новгородом» (11:00), «Химки» — с «Цмоки-Минском» (15:00), а «Калев» — с «Локомотивом-Кубань» (17:00). Кроме того, есть ранняя встреча в НБА — «Шарлотт Хорнетс» против «Финикс Санз» (20:00).