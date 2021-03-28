«Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз: Александр Овечкин слишком хорош. Даже для Панарина

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Рейнджерс» идёт за 2.88.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 28 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 28 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз и анализ матча НХЛ (28.03.2021)

На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ на финишную прямую выходит второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести более чем по 30 матчей, турнирная таблица устаканились, амбиции клубов примерно понятны.

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На воскресенье, 28 марта, запланированы сразу несколько ранних поединков. Отличный подарок для отечественных любителей хоккея! Гвоздь программы очевиден. «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», начало — в 19:00 мск. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов против Артемия Панарина, Павла Бучневича и Игоря Шестёркина (хотя, скорее всего, на последнем рубеже появится Александр Георгиев).

Подопечные Питера Лавиолетта чувствуют себя замечательно. Темп набран потрясающий: 13 побед в 15 предыдущих встречах. 11 из них — в основное время. Всё это при внушительной результативности, не уходить со льда как минимум без трёх-четырёх шайб вошло в привычку. Исключения случаются редко.

Разумеется, конкурентам потянуть такой график не удаётся. В результате «Вашингтон» вышел на первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. 48 очков в 33 матчах. Во всей лиге больше только у одного клуба. И это действующий обладатель Кубка Стэнли, «Тампа-Бэй Лайтнинг». О попадании в плей-офф уже можно не беспокоиться, запас внушительный.

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Однако больше всего позитива исходит даже не от результатов. Хотя они, естественно, внушают уважение. Сама игра радует глаз. Стабильности не хватает и провалы случаются, однако для середины сезона это абсолютно нормально. Приятные отрезки происходят гораздо чаще, а лидеры постепенно набрали форму.

Евгений Кузнецов очень долго запрягал, зато в последние недели исправно набирает очки и забивает важные голы. Илья Самсонов наконец-то вернулся в основу и накануне даже оформил первый шатаут в сезоне. Никлас Бекстрём тоже расцвёл: опережает график «очко за игру», постоянно обостряет.

Ну и Александр Овечкин! Российский нападающий никуда не спешил, дал молодым фору в гонке снайперов. А под конец марта показал, что тут хозяин — десять шайб в десяти матчах. До Остона Мэттьюса и Конора Макдэвида осталось по четыре гола. А до Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ — восемь.

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Вот что мы имеем в сухом остатке: «Кэпиталз» находятся в шикарной форме, лидеры стабильно обеспечивают результат. Плюс свой лёд и лишние сутки на восстановление. Дело в том, что «Рейнджерс» 27 марта играли с «Филадельфией», после чего совершали перелёт. «Столичные» же снова сыграют в родных стенах.

Пожалуй, с учётом всех факторов зацепиться гостям будет сложно. После возвращения Артемия Панарина «синерубашечники» встрепенулись и приблизились к зоне плей-офф, а залечивший повреждение Игорь Шестёркин уже успел проявить себя. И всё же на фоне усталости сражаться с таким оппонентом — задача неприятная.

П1 с нулевой форой за 1.69 смотрится здорово, в случае ничейного исхода произойдёт возврат. Альтернатива — ИТБ 3 гола «Вашингтона» за 1.77. Результативность у хозяев внушительная, а «Нью-Йорк» даже в выигранных матчах многое позволял у своих ворот. Есть ощущение, что зацепиться «Рейнджерс» могут только при подвигах голкипера.

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 марта 2021 года

«Вашингтон» набрал сумасшедший ход. 13 побед в 15 последних матчах, Евгений Кузнецов расцвёл, Илья Самсонов оформил первый шатаут в сезоне, Александр Овечкин забросил 10 шайб за 10 игр. Плюс свой лёд и лишний день отдыха. При всей симпатии к «Рейнджерс» количество козырей на стороне соперника кажется чрезмерным.

Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 1.69.