«Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз: Александр Овечкин слишком хорош. Даже для Панарина

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.15, успех «Рейнджерс» идёт за 2.88.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 28 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 28 марта будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: прогноз и анализ матча НХЛ (28.03.2021)
На дворе весна, для любителей хоккея настало замечательное время. В КХЛ на финишную прямую выходит второй раунд Кубка Гагарина, а регулярный чемпионат НХЛ в самом разгаре. Команды успели провести более чем по 30 матчей, турнирная таблица устаканились, амбиции клубов примерно понятны.
На воскресенье, 28 марта, запланированы сразу несколько ранних поединков. Отличный подарок для отечественных любителей хоккея! Гвоздь программы очевиден. «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-Арене» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», начало — в 19:00 мск. Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов против Артемия Панарина, Павла Бучневича и Игоря Шестёркина (хотя, скорее всего, на последнем рубеже появится Александр Георгиев).
Подопечные Питера Лавиолетта чувствуют себя замечательно. Темп набран потрясающий: 13 побед в 15 предыдущих встречах. 11 из них — в основное время. Всё это при внушительной результативности, не уходить со льда как минимум без трёх-четырёх шайб вошло в привычку. Исключения случаются редко.
Разумеется, конкурентам потянуть такой график не удаётся. В результате «Вашингтон» вышел на первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. 48 очков в 33 матчах. Во всей лиге больше только у одного клуба. И это действующий обладатель Кубка Стэнли, «Тампа-Бэй Лайтнинг». О попадании в плей-офф уже можно не беспокоиться, запас внушительный.
Однако больше всего позитива исходит даже не от результатов. Хотя они, естественно, внушают уважение. Сама игра радует глаз. Стабильности не хватает и провалы случаются, однако для середины сезона это абсолютно нормально. Приятные отрезки происходят гораздо чаще, а лидеры постепенно набрали форму.
Евгений Кузнецов очень долго запрягал, зато в последние недели исправно набирает очки и забивает важные голы. Илья Самсонов наконец-то вернулся в основу и накануне даже оформил первый шатаут в сезоне. Никлас Бекстрём тоже расцвёл: опережает график «очко за игру», постоянно обостряет.
Ну и Александр Овечкин! Российский нападающий никуда не спешил, дал молодым фору в гонке снайперов. А под конец марта показал, что тут хозяин — десять шайб в десяти матчах. До Остона Мэттьюса и Конора Макдэвида осталось по четыре гола. А до Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории НХЛ — восемь.
Вот что мы имеем в сухом остатке: «Кэпиталз» находятся в шикарной форме, лидеры стабильно обеспечивают результат. Плюс свой лёд и лишние сутки на восстановление. Дело в том, что «Рейнджерс» 27 марта играли с «Филадельфией», после чего совершали перелёт. «Столичные» же снова сыграют в родных стенах.
Пожалуй, с учётом всех факторов зацепиться гостям будет сложно. После возвращения Артемия Панарина «синерубашечники» встрепенулись и приблизились к зоне плей-офф, а залечивший повреждение Игорь Шестёркин уже успел проявить себя. И всё же на фоне усталости сражаться с таким оппонентом — задача неприятная.
П1 с нулевой форой за 1.69 смотрится здорово, в случае ничейного исхода произойдёт возврат. Альтернатива — ИТБ 3 гола «Вашингтона» за 1.77. Результативность у хозяев внушительная, а «Нью-Йорк» даже в выигранных матчах многое позволял у своих ворот. Есть ощущение, что зацепиться «Рейнджерс» могут только при подвигах голкипера.
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 марта 2021 года
«Вашингтон» набрал сумасшедший ход. 13 побед в 15 последних матчах, Евгений Кузнецов расцвёл, Илья Самсонов оформил первый шатаут в сезоне, Александр Овечкин забросил 10 шайб за 10 игр. Плюс свой лёд и лишний день отдыха. При всей симпатии к «Рейнджерс» количество козырей на стороне соперника кажется чрезмерным.
Ставка: победа «Вашингтона» с нулевой форой за 1.69.
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