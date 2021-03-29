В футболе затишье перед бурей, всё внимание на КХЛ и теннисный турнир в Майами.

Рублёв и Карацев в Майами, ЦСКА — «Локомотив» и другие игры 29 марта: что смотреть сегодня

2021 год набирает обороты: март выходит на финишную прямую, апрель потихоньку стучится в окно. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 29 марта.

На что ставить в футболе 29 марта

Первая международная пауза в 2021 году продолжается. Второй тур европейской квалификации на ЧМ-2022 завершён, а третий стартует только 30 марта. Сегодня будут сыграны только четыре товарищеских встречи: Узбекистан — Ирак (16:00 мск), Кувейт — Ливан (17:45), ОАЭ — Индия (19:15) и Эквадор — Боливия (23:30).



Также можно поставить на матчи испанской Сегунды, первого дивизиона чемпионата Нидерландов, португальской Сегунды и первенства Аргентины. Кроме того, одна игра пройдёт в ПФЛ: «Туапсе» против «Форте», начало — в 13:00. Вот, собственно, и всё.

Матчи по хоккею для ставок 29 марта

В общем, всё внимание на хоккей. В Кубке Гагарина завершается второй раунд. Наконец-то дождались седьмого матча! Решающий поединок состоится в серии ЦСКА и «Локомотива». Ярославцы в субботу выиграли в овертайме и сравняли счёт в серии, теперь права на ошибку нет ни у кого. Вбрасывание состоится в 19:30 мск.

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В ВХЛ тоже плей-офф, только здесь добрались до полуфинала. «Югра» сразится с «Динамо» из Санкт-Петербурга (17:00). А вот в НХЛ ранних матчей нет, так что вариант один — просыпаться ночью. Уже 30 марта по московскому времени состоятся семь игр. Три из них стартуют в 2:00, а самая поздняя — в 5:30.

На что ещё ставить 29 марта

В Майами набирает ход крупный теннисный турнир. Андрей Рублёв сразится с Мартоном Фучовичем, а Аслан Карацев — с Себастьяном Корда. Отметим битву Кея Нисикори и Стефаноса Циципаса, которая способна стать украшением третьего круга. Александр Бублик из Казахстана сразится с австралийцем Джеймсом Даквортом.



У девушек есть сразу несколько любопытных игр: Бьянка Андрееску против Аманды Анисимовой, Эшли Барти против Виктории Азаренко, Петра Квитова против Элины Свитолиной.

Для любителей баскетбола тоже кое-что есть. В Единой лиге ВТБ состоится одна встреча, хотя вывеска довольно скромная. «Астана» сразится с «Пармой», начало — в 18:00 мск. В НБА ранних игр нет: запланированы 11 матчей, которые стартуют с 2:00 до 5:00 мск.