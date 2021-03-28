Андрей Рублёв — Мартон Фучович. Прогноз: 2-я ракетка России станет ночным кошмаром венгра

За последние три недели Рублёв и Фучович сыграют друг с другом уже в четвёртый раз.

29 марта Андрей Рублёв и Мартон Фучович сыграют в матче третьего круга соревнований категории “Мастерс” в Майами (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёва. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.16, успех венгра оценён коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Майами Рублёв — Фучович 29 марта 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрея Рублёва и Мартона Фучовича получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. На третий сет можно поставить за 2.90.

Анализ матча турнира в Майами Андрей Рублёв — Мартон Фучович (29.03.2021)

Отказ от участия в турнире представителей «Большой тройки» сделал россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва одними из главных фаворитов «Мастерса» в Майами. Уже по итогам двух первых кругов они окончательно превратились в основных претендентом на трофей. Способствовало этому большое количество вылетов сеяных игроков.

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За выход в четвёртый круг Miami Open Рублёв поборется с Мартоном Фучовичем из Венгрии. Самым забавным является то, что теннисисты встретятся уже в четвертый раз за один лишь март. Похоже, такими темпами Андрей скоро станет являться Мартону в ночных кошмарах. Ведь прежние результаты не оставляют шансов Фучовичу.

«Надеюсь, я больше не сыграю с тобой в этом году», — так пошутил венгр, уходя с корта после поражения со счётом 5:7, 2:6 в Дубае. Случилось это менее двух недель назад. А ещё неделей ранее он и вовсе отказался выходить на матч с Рублёвым в Дохе. Ещё за четыре дня до этого Андрей победил Мартона в Роттердаме — 7:6 (7:4), 6:4.

Рублёв выдаёт великолепный сезон — лишь три поражения в 19 матчах и два выигранных трофея. В первом для себя поединке Miami Open всего за час разгромил Тенниса Сандгрена (6:1, 6:2), при этом явно не показав свой максимум. Уроженец Москвы играет практически каждую неделю, всякий раз далеко заходит по турнирной сетке, а значит экономия сил более чем целесообразна.

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Впрочем, когда по ту сторону сетки выйдет Мартон Фучович, прибавить всё же придётся. Пусть Андрей и имеет за спиной три мартовских победы, каждая из них была добыта не без труда. У самого венгра первый матч в Майами, впрочем, выдался не самым простым — победа над Танаси Коккинакисом со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

Победитель сыграет с сильнейшим из пары Марин Чилич — Лоренцо Музетти и каждый из них вполне по силам как Рублёву, так и Фучовичу. В общем, путь в следующие раунды открыт. Когда на кону такие высокие ставки, необходимо показать свой максимум. А в этом случае побеждать должен Рублёв.

Ещё одной мотивацией для Рублёва может стать ситуация в рейтинге. В случае успешного выступления на турнире он может обойти в табели о рангах самого Роджера Федерера. Если же Андрей завоюет главный трофей соревнований, то позади него останется и Александр Зверев, а это уже шестое место в рейтинге.

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Потому не видим особых причин мудрить. На победу российского теннисиста в двух партиях дают коэффициент 1.61. Не слишком мощно, зато надёжно. Фучович без борьбы не сдастся, но в решающие моменты он стабильно проигрывает Рублёву. Похоже, так будет и в этот раз.

Ставки на матч турнира в Майами Андрей Рублёв — Мартон Фучович 29 марта 2021 года

Куй железо пока горячо. Так гласит известная пословица, которая как нельзя лучше применима к ситуации Андрея Рублёва. Находящийся в невероятной форме россиянин обязан продолжить побеждать на хардовых кортах Майами. Фучович же, памятуя о предыдущих играх с Андреем может попросту поплыть после проигранной партии и легко отдать второй сет.

Прогноз: победа Рублёва со счётом 2-0 за 1.61.